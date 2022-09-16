Giriş Tarihi: 16.9.2022 12:32 Son Güncelleme: 16.9.2022 12:37

Bakan Karaismailoğlu: Hızlı trende tüm zamanların rekoru kırıldı AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşlardan gelen talep sonrasında artırılan hızlı tren seferlerine ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Seferlerin artırıldığı ilk gün 31 bin 651 yolcu ile tüm zamanların yolcu rekoruna ulaştık" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda hızlı tren seferlerinin 10 Eylül'den itibaren 44'ten 56'ya çıkarıldığını anımsattı.

Ankara-İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısının 24'e yükseltildiğini belirten Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya-İstanbul arasında 10'a, Konya-Ankara arasında 14'e ulaştığını kaydetti.