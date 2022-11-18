Bakan Karaismailoğlu Nissibi Köprüsü’nde incelemede bulundu

Burada açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün Adıyaman'dayız, Adıyaman programımızda Nissibi Köprüsü'ne uğradık. Bizimde sanat eserimiz bu köprüler. Burası Adıyaman- Siverek, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı bağlayan çok önemli bir güzergah, burada saatler süren yolculuklar 2015 yılında Nissibi Köprüsüyle dakikalara düştü. Tabi ki bunlar vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdı. Bölgenin ekonomisine, ticaretine, turizmine oldukça fazla katkılar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Burası açıldığında Türkiye'nin 3.uzun köprülerinden biriydi ama geçen 2015 yılından bu yana geçen süre zarfında Türkiye'nin dört bir yanında yapılan ve bölgesinde ihtiyacı olan teknolojik köprülerle burası artık sıradan köprüye dönüştü.