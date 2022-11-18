Bakan Karaismailoğlu Nissibi Köprüsü’nde incelemede bulundu

2015 Yılında kurulduğu belirtilen ve Adıyaman- Siverek- Diyarbakır'ı bir birine bağlayan ve devasa yapısıyla dikkat çeken Nissibi Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Bakan Adli Karaismailoğlu aynı zamanda köprüyü kullanan araç sürücüleriyle de sohbet etti.
Burada açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün Adıyaman'dayız, Adıyaman programımızda Nissibi Köprüsü'ne uğradık. Bizimde sanat eserimiz bu köprüler. Burası Adıyaman- Siverek, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı bağlayan çok önemli bir güzergah, burada saatler süren yolculuklar 2015 yılında Nissibi Köprüsüyle dakikalara düştü. Tabi ki bunlar vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdı. Bölgenin ekonomisine, ticaretine, turizmine oldukça fazla katkılar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Burası açıldığında Türkiye'nin 3.uzun köprülerinden biriydi ama geçen 2015 yılından bu yana geçen süre zarfında Türkiye'nin dört bir yanında yapılan ve bölgesinde ihtiyacı olan teknolojik köprülerle burası artık sıradan köprüye dönüştü.
Tabi böyle sanat eseri, mühendislik isteyen köprüler artık Türkiye'nin sıradan projeler haline dönmesinin gururunu yaşıyoruz. Son 20 yıldır Türkiye genelinde yapılmış olan muhteşem eserlerden biri olan Nissibi Köprüsü ama bölgesi için çok önemli, Çanakkale'de Çanakkale Köprüsü neyse burada da Nissibi Köprüsü, Adıyaman için Siverek için, Diyarbakır için aynı anlamı ifade ediyor. Nissibi toplam 620 metre uzunluğunda orta açıklığı 400 metre uzunluğunda 2015 yılından hizmete girdiği günden bu güne kadar yaklaşık 5 milyon araç burayı kullandı" diye konuştu.