Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kirişci, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ile görüşü
Giriş Tarihi: 26.1.2023 22:13

Bakan Kirişci, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ile görüşü

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve beraberindeki heyet ile görüştü.

DHA
Bakan Kirişci, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ile görüşü

DSİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmeye, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov ile Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev katıldı. Bakan Kirişci, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 'stratejik ortaklık' düzeyine ulaştığını belirterek, "Ortak dil, kültür ve tarihten güç alan kardeşliğimize dayalı ilişkilerimiz, her alanda birçok ülkeye örnek olacak düzeydedir" İfadelerini kullandı.
Türkiye'nin, her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Kirişci, iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlar, su yönetimi, ormancılık başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığını ilgilendiren her konuda iş birliğini daha da ileri götürmeye hazır olduklarını bildirdi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kirişci, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ile görüşü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA