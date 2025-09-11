Faizsiz ev ve işyeri alımında yeni dönem! Bakan Kurum detayları duyurdu: Bu sistemde devlet güvencesi var

YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI HAKKINDA

Şu anda ülke genelinde 81 ilimizde yapımı devam eden 280 bin konutumuzu inşallah hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yıl sonunda açıklayacağımız sosyal konut kampanyası ile gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize sosyal devlet bakış açısıyla destek olmaya devam edeceğiz.

'300 BİNİNCİ KONUTUMUZUN ANAHTARLARINI TESLİM ETTİK'

Daha geçtiğimiz hafta 6 Eylül'de Malatya'mızda 300 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşku ile depremzede kardeşlerimize teslim ettik. 11 ilimizde sadece konut yapmadık orada çocuklarımız için konforlu yaşam alanları yaptık. İnşallah yıl sonuna kadar tüm yuvalarımızı yapacak geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız.

'MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Kendisine ait kamu arazisinde hizmet alanında kalan yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidererek imar hakkı aktarımı getirdik. Vatandaşımıza orada kullanamadığı imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan sağlayacağız. Bu düzenlememiz bütün İstanbul'umuza, tüm Türkiye'ye, milletimize hayırlı uğurlu olsun.