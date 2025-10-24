Bakan Kurum duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru ve kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili sosyal medya hesabından sürece dair paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından projenin detaylarına ilişkin şunları paylaştı:

"Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımın ile en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak.

Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanyanın adı "Yüzyılın Konut Projesi" , sloganı ise "Ev Sahibi Türkiye"