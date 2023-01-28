Bakan Kurum: Bizler hiçbir zaman sahadan, esnafımızın yanından ayrılmadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtindeki esnafla bir araya geldi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan semte ilişkin bilgi alan Kurum, Siteler Taşdelen Caddesi üzerindeki iş yerlerini ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Bakan Kurum, sorunlarını dinledi.

Esnaf Fatih Aydemir'in, Siteler'deki iş yerlerinin mevcut yerinde kalarak, düzenlenmesi talebi üzerine Kurum, mobilyacı esnafının daha iyi hizmet vereceği alanlar için, talepler doğrultusunda çalışma yürüteceklerini söyledi.

Murat Kurum, "Kademe kademe hepsini yapacağız. Altındağ Belediyemiz inşallah bu çalışmayı burada birebir esnafımızla görüşerek yapacak. Biz de Bakanlık olarak, TOKİ'yle yapım, kentsel dönüşüm noktasında ne destek gerekiyorsa o desteği vereceğiz. Ama burada ama başka alanda nereye istiyorlarsa daha iyi hale getireceğiz" diye konuştu.

Siteler'in mobilya alınacağı zaman ilk akla gelen yer olduğuna işaret eden Bakan Kurum, "Siteler mantığında ama ilave alanları katmak suretiyle beraber bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Şimdi esnafımız şu alandan, bu altyapıdan çok memnun değil" dedi.

Aydemir de "Biz esnaf olarak hazırız, sizden adım bekliyoruz" karşılığını verdi.

Bakan Kurum, iş yeri ziyaretlerinin ardından esnaf Fatih Arslan'ın çay davetini de geri çevirmedi. Kurum, burada yaptığı açıklamada da dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz de etkilendi ama hamdolsun bütün sektörlere tarımdan turizme, sanayisine, esnafına alt gelir grubuna herkese elimizi uzatmaya çalıştık. Yani hiçbir zaman sahadan, esnafımızın, vatandaşımızın yanından ayrılmadık. Hem bakanlığımız hem ilgili bakanlıklarımız, vekillerimiz, belediyelerimiz vatandaşımızla iç içe, onların ne ihtiyacı, talebi varsa onları gidermenin gayreti içerisinde olduk. İnşallah bu anlayışla çalışmaları yürüteceğiz."

"Ankara bizim göz bebeğimiz ve başkentimiz" diyen Kurum, kentin tüm ilçelerinde yatırımlarını sürdürdüklerini anlattı.

Kurum, Siteler'in de önemini vurgulayarak "Nasıl Ankara'mız Türkiye'nin başkentiyse burası da mobilyanın başkenti. Esnafımızın talepleri doğrultusunda Siteler'in hem mevcut yerinde hem de ilave alanları kazandırmak suretiyle 'mobilyanın başkenti' hüviyetini daha da güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

Siteler'e gelmeden önce Saraçoğlu Mahalle'sini de ziyaret ettiklerini aktaran Kurum, "Orası da Ankara'nın merkezinde, 126 bin metrekarelik Kızılay'ın göbeğinde bir projemiz. İlk toplu konut projemiz. Orayı da Ankaralı kardeşlerimize kazandırıyoruz. Ankara'yı daha da güzelleştirecek adımları hep birlikte, uyum içerisinde atıyoruz" şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir gün önce de gençlerle bir program yaptıklarını hatırlatarak, 18-19 yaşında gençlerin ev sahibi olduklarını söyledi. Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında Ankara'ya da 18 bin 450 konut kazandırıyoruz. 100 bin altyapılı arsa kazandırıyoruz. Toplumun tüm kesimiyle ilgili şimdi orta gelirle ilgili bir projemiz var, inşallah bahçeleriyle, parklarıyla daha güzel daha yeşil bir Ankara olacak" dedi.

İlk Evim, İlk İşyerim projesine ilişkin son durumu da paylaşan Kurum, "166 bininin kurasını çektik, inşallah mart ayına kadar tamamını bitireceğiz. Nasıl afetlerde bir yıl içerisinde söz verip konutları bitirdiysek, burada da iki yıl içerisinde konutları bitireceğiz, vatandaşımıza teslim edeceğiz." bilgisini verdi.

HURDACILAR SANAYİ SİTESİ'NE ZİYARET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde yapımı devam eden Hurdacılar Sanayi Sitesi'ni de ziyaret etti. İnşaata ilişkin yetkililerden bilgi alan Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Yakacık Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 600 bin metrekare alan içerisinde 90 bin metrekare inşaat alanına sahip ve yatırım değeri 2 milyar lirayı bulan 257 iş yerimizin burada inşasını TOKİ Başkanlığımız eliyle gerçekleştiriyoruz. Buradaki iş yerimizi de hemen Yakacık'ta bulunan hem çevresel sorun yaşadığımız hem oradaki esnafımıza, vatandaşımıza, Ankaralı hemşerilerimize tam anlamıyla hizmet veremeyen iş yerlerimizi bu alana taşıyacağız. Bu alanda 257 dükkanımızla birlikte ki bu dükkanlar 600 metrekareyle 2 bin 500 metrekare arasındaki büyüklüklere hitap ediyor, aslında hurdacılarımızı, Ankara'da Hurdacılar Sitesi olarak bildiğimiz alanı ve yine geri dönüşüm tesislerimizi bu alana taşımış olacağız. Burada geri dönüşüm miktarımızı, sayımızı artıracak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak, aynı zamanda yine burada hem bölgeye hem de Ankara'ya istihdam oluşturacak sanayi sitemizi, Mayıs ayı itibarıyla hak sahibi vatandaşlarımıza teslimlerini gerçekleştireceğiz."

Kurum, Yakacık'ta, sanayi sitesi yanında yaptıkları sosyal konut projesinin de bitme aşamasına geldiğini bildirerek şöyle devam etti:

"Burada sanayi sitemiz, sanayi sitemizin hemen yanındaki sosyal konutlarımız, buradaki altyapısıyla, yollarıyla Yakacık ilçemiz inşallah bu bölgede parlayan bir yer haline gelecek. Üreten, ülke ekonomisine, Ankara'ya katkı sağlayan, istihdam oluşturan sanayi sitemizle birlikte de burada geri dönüşüm faaliyetlerini sürdüreceğiz. Buradan topladığımız ham maddeleri de yine üretimde kullanmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlayacağız, aynı zamanda çevresel bir kirlilik olarak karşımıza çıkan Hurdacılar Sanayi Sitemizi daha modern, daha ferah alanlara taşıyacağız. Burada altyapısıyla, sosyal donatılarıyla esnafımız vatandaşımıza daha iyi hizmet verecek."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gölbaşı'nda da yeni sanayi sitesi yapıldığını belirterek "23 millet bahçesiyle, sanayi sitesiyle, sosyal konutlarıyla, kentsel dönüşümüyle Ankara'yı Türkiye yüzyılında büyüyen, gelişen, yeşil Ankara yapma anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda da inşallah mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleriyle bu büyük yatırımı Ankara'mıza kazandırmak istiyoruz" dedi.

Bakan Kurum, bir vatandaşın "Yenimahalle Belediyesi bizi 15 seneden beri bekletiyor, evlerimizi yıktı, 15 senedir kira veriyoruz. Bize 'Gidin, TOKİ'yle konuşun, TOKİ geliyorsa yapsın' deniyor. 60 bin hektarlık bir yer, 2 bin 200 ev var orada. 15 seneden beri ne yapacağımızı şaşırdık, devletimizden yardım istiyoruz." sözleri üzerine, "Orada hak sahiplerinin çoğunluğu ne diyorsa o çoğunluk nispetinde gerekli her türlü desteği gerek Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle gerek TOKİ Başkanlığımızla veririz, milletimizi açta açıkta bırakmayız" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaretlerinde, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti milletvekilleri ile bakanlık yetkilileri de eşlik etti.