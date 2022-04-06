Bakan Kurum’dan Sincan’da Aydın ailesine destek

Bakan Murat Kurum, dün akşam Sincan ilçesi Saraycık TOKİ Şantiyesi çalışanlarıyla yaptığı iftarın ardından sağlık problemleri nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılmak zorunda kalan, 3 çocuk babası Ahmet Aydın ile hasta eşi Zeynep Aydın'ı ziyaret etti. Bakan Kurum, Aydın çiftinin ameliyat ve tedavi süreçlerinin başlatılması talimatını verdi. Kurum, tedavi süreci sonrası Ahmet Aydın'a iş bulunacağını, üniversite sınavlarına hazırlanan ailenin büyük çocuğu için burs sağlanacağını ve kalan ev taksitlerini üstleneceklerini söyledi.

Kurum, sahibi oldukları evin borcu olduğu için çalışmak zorunda olduğunu ancak hareket kabiliyetini yitirdiğini söyleyen Aydın'a, "Evin borcunu dert etmeyin. Önce hem sizin hem de eşinizin tedavisine bakalım. Sağlığınıza kavuşun sonra sağlığınıza uygun bir iş bakalım" dedi.



Bakan Kurum, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük'ü de arayarak, aileye bu süreçte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla destek sağlanmasını istedi. Kurum, evin kalan borcunu da üstlenme sözü vererek lise öğrencisi İlknur, ortaokul öğrencisi Resul ve ilkokul öğrencisi Medine'ye çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Kurum, Aydın ailesinin sorunlarını çözmek istediklerini belirterek, ailenin en büyük çocuğu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan İlknur Aydın için burs sağlanması talimatını verdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise İlknur için hazırlık kursu imkanı sağlanacağını, çocuklara eğitim desteği verileceğini ve Ahmet Aydın'a uygun iş bakılacağını söyledi.



Bakan Kurum'a teşekkür eden Ahmet Aydın, hayallerinin gerçek olduğunu belirtip, "Sayın bakanım, ben yetimhanede büyüdüm. Bana hep devletim sahip çıktı. Şimdi yine devletim sahip çıktı. Devletim sağ olsun. Sizler sağ olun. Televizyonda Cumhurbaşkanı'mızın, bakanlarımızın aile ziyaretlerinde bulunduklarını görüyordum. 'Bir gün bu garibin evine de gelinir mi?' diyordum" dedi.