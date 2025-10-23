Bakan Kurum’dan sosyal konut paylaşımı: Devletimiz 500 bin yuva için hazır!

"HEM PEŞİNAT YÜKSEK DEĞİL HEM DE ÖDEME SÜRESİ UZUN"

Diğer bir ev sahibi emekli Mustafa Boyalıca ise "Peşinatı da yüksek değil. Ödeme süresi çok uzun. 15-20 seneye yayıyorlar. O yönden dışarıda mümkün değil, ev sahibi olamazdık" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 500 bin sosyal konut projesinin çok avantajlı olduğunu da kaydeden Boyalıca, "Emeklileri, şehit ailelerini, gazi ailelerini, gençleri, yeni evlenecekleri, üç çocuğu olanları ayrı tutmuşlar. TOKİ'den çıksa da ev sahibi olsak diyen ve bekleyen çok insan var" diye konuştu.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak "Yüzyılın Konut Projesi" ile 81 ilde 500 bin sosyal konut daha inşa edilecek ve vatandaşlar çok daha uygun fiyatlarla ev sahibi olabilecek.