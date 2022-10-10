Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Muş, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile görüştü
Giriş Tarihi: 10.10.2022 18:56

Bakan Muş, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile görüştü

AA
Bakan Muş, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile görüştü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Robert Habeck ile Berlin'de bir araya geldiklerini belirten Muş, "İkili ticaret hacmimizden karşılıklı yatırımlara, olası ortak projelerden kara yolu taşımacılığına ve savunma sanayii-enerji alanlarındaki iş birliklerine kadar pek çok konuyu ele aldık." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (JETCO) 3. Dönem Toplantısı'nı Berlin'de gerçekleştirdiklerini bildirerek, "Türk ve Alman iş dünyasının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ikili ticaret ve yatırımlara ilişkin hususlar ile sektörel iş birliği alanlarını ele aldık." dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Muş, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA