Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş seviyelere ulaştık

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'nda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ülkenin mal ihracatında olduğu gibi hizmet ihracatında da uluslararası camiada adını duyurduğunu söyledi.

Bakan Muş, küresel ihracattan alınan payın son 20 yılda 4 kattan fazla arttığını, cumhuriyet tarihinde görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki önemli konumunun yanı sıra ihracatçıların ve birliğin ortaya koyduğu özverili çalışmaların katkılarının da çok fazla olduğunu, bu başarının herkesin eseri olduğunu kaydetti.

'KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN OMUZ OMUZA MÜCADELE VERMESİ GEREKİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Yeni Türkiye Ekonomi Modeli" doğrultusunda belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi noktasında kamu ve özel sektörün bütün aktörlerinin omuz omuza mücadele vermesinin kaçınılmaz ihtiyaç olduğunu aktaran Muş, bu nedenle daha önce beraber başarıldığı gibi gelecekte de kamu olarak destekledikleri özel sektörle yeni başarılar elde etmeyi hedeflediklerini, bu kapsamda burada yapılan çalıştayı ve sonuçlarını çok önemsediğini dile getirdi.

Bakan Muş, salgının etkilerinin azalmasıyla küresel ekonomideki toparlanmada meydana gelen ivmenin akabinde Rusya-Ukrayna Savaşı ile tekrar durgunluğun kendisini gösterdiğine işaret ederek, "Ancak bu şartlara rağmen Ticaret Bakanlığı olarak elimizdeki tüm imkan ve desteklerimizi sanayimiz, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için kullanmaktayız. Büyük memnuniyetle ifade etmek isterim ki tüm zorlu koşullara rağmen sizlerin de desteğiyle olumlu sonuçlar alıyoruz. İhracatta ve ekonomik büyümede güçlü performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydeden ekonomimizin, 2022 yılında da güçlü büyüme trendini sürdürmesini bekliyoruz" diye konuştu.