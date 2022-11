Bakan Muş İhracat Seferberliği Zirvesi’nde açıkladı: Hizmet ihracatında hedef 100 milyar dolar

TurkuvazMedya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin Anadolu'da başlattığı 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Hizmet İhracatı'nın masaya yatırıldığı etkinlikte, bu kapsamda yapılan çalışmalar tüm yönleriyle ele alındı.Zirvenin özel oturumunda Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin hizmet ihracatında atağa geçtiğini belirterek, "Bu yıl sonunda 100 milyar doların altında kalabiliriz. Ancak 2023'te hizmet ihracatında 100 milyar dolarlık hedefi artık aşmak istiyoruz" dedi.Bu alanda pek çok sektörü gündemlerine aldıklarını anlatan Muş, "Önümüzdeki yıl teşviklerde en büyük payı hizmet ihracatı yapan firmalara ayıracağız. Bu sektörü desteklerimizle daha da beslemek ve büyütmek istiyoruz" diye konuştu. Hizmet ihracatının net artısının mal ihracatından çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Muş, "Dolayısıyla katma değeri çok daha ülkede kalıyor" ifadelerini kullandı. Hizmet ihracatı içerisinde en büyük katkıyı bilişim sektörüne ayırdıklarını dile getiren Muş, dünyanın her geçen gün daha da ileriye gittiği bu alanda büyümek istediklerini anlattı.Muş, yurtdışından eğitim için gelen üniversite öğrencilerine ilişkin bilgi vererek, Türkiye'nin iyi öğrencileri buraya çekme imkânına sahip olduğunu söyledi.Dizi ve film ihracatının önemine dikkat çeken Muş, şöyle devam etti: "Latin Amerika'da yaptığım bir ziyarette bana Kuruluş Osman'ı anlattılar. Çok büyük bir ilgi gördüm. Ancak onlar sadece dizi izlemiyor. Dizi ya da filmlerinizle bir ülkeye gittiğinizde oraya kültürünüzü de tarihinizi de sosyolojinizi de taşıyorsunuz. Önümüzdeki dönemde dizi ve film ihracatı teşviklerimizin önemli bir kısmını ayıracağımız bir alan olacak. Ciddi bir bütçe aldık. Burayı ciddi rakamlarla destekleyeceğiz. 2022 sonu itibarıyla dizi ihracatında rekor bir rakama ulaşmış olacağız diye bekliyoruz. Burada rakamlar henüz netleşmedi ancak geçen yıla göre mukayese edilmeyecek bir noktaya ulaşmış vaziyette."Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ana sponsorluğunu, Halk Leasing, İGE İhracatı Geliştirme A.Ş., Koza Altın İşletmeleri, Türk Telekom üstlenirken CO sponsorları ise Aydınlı Grup ve Hitit oldu.Bakan Muş, ihracatta talepteki yavaşlamayı tetikleyen en büyük unsurun belirsizlik olduğunu belirterek, "Bir şekilde maliyetler finanse ediliyor, finansal maliyetlerinin yüksekliği veya yatırım maliyetinin yüksekliğine bir şekilde katlanılıyor ancak gelecekle alakalı beklentilerin olumsuzluğu her şeyi durduruyor. Yani hiç beklemediğiniz zaman bir ülkede başka bir gelişme olabiliyor. Dolayısıyla bu beklenti ister istemez yatırım kararlarını ve talebi azaltıyor. Ülkeler 2023 için ticaretteki büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ediyor. Dolayısıyla dünya için 2023 yılı, 2022'den daha zor olacak" dedi.Bu yıl Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatının toplam 350 milyar dolara ulaşacağını anlatan Bakan Muş, "Cari dengedeki tüm zorluklara rağmen, eğer ekonomimiz sarsılmadan devam ediyorsa bu döviz akışıyla sağlanıyor. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yaklaşık 100 milyar doların üzerinde bir enerji faturası ödeyeceğiz. Enerji faturaları bu kadar yüksek olmasaydı zaten cari fazlaya geçmiştik. Dolayısıyla bütün bu zorlu süreçte bile Türkiye bunu dengeleyebiliyor" diye konuştuGümrük işlemlerini dijitalleştirmek için ciddi yatırım yaptıklarını belirten Bakan Muş, standartları sürekli güncellediklerini, altyapı ile ilgili önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Muş, "Limanlara artık yerli X-ray cihazı koymaya başladık. Çok iyi sonuçlar aldık. Bütün limanlarımıza yerli X-ray cihazları koyacağız. Bunun için siparişimizi verdik. Türkiye bu üründe de ihracat yapmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.Bu yıl sonu için 250 milyar dolarlık ihracat hedeflerinin sürdüğünü aktaran Bakan Muş, "Bu hedeften herhangi bir sapmamız söz konusu değil" dedi. İhracatın artış trendinde bir yavaşlama söz konusu olduğunu anlatan Muş, Türkiye ihracatının yüzde 55'inin Avrupa Birliği üyeleri ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine yapıldığını kaydetti. Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: "AB'deki yavaşlama ve talep düşüşü bizim ihracatımızı etkiliyor. Bunu önceden görüp önlem aldık. Bu kapsamda Uzak ülkeler stratejimizi açıkladık. Bizim dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 1 fakat uzak ülkeler olarak belirlediğimiz ülkelerden aldığımız pay yüzde 0.25. Dolayısıyla onu yüzde 1'e çıkarma hedefimiz var. Şu an bütün iş planlarımız, ihracatçı birliklerinin bütün seyahatleri, fuarları ve organizasyonları bu pazarlara yönelik yapılıyor. Biz bu pazarlardaki payımızı yüzde 0.25'ten 1'e çıkarırsak ihracatta bugünkü rakamlarla 80 milyar dolarlık artış sağlayacağız."SABAH ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman açılış konuşmasında, "Her geçen gün değişen ve farklılaşan pazar koşulları ve müşteri tercihlerine paralel olarak hizmet ihracatına konu olan sektörlerin sayısı ve içeriği farklılaşıyor. Gelişen teknoloji ve teknolojinin iş süreçlerinde kullanım hızının artmasıyla bilişim, yazılım, yapay zekâ, dijital süreçler ve e-ticaret geleceğin sektörleri olarak ifade ediliyor. Bu sektörler yeni dünya düzeninde ülkelerin konumunu belirleyici en önemli sektörler olarak belirlenmiş durumda" diyerek sözlerine başladı.Ülkelerin, geleceğin sektörlerine yönelmeleri, entellektüel üretime, teknolojiye ağırlık vererek dış bağımlılıktan kurtulmalarının sürdürülebilir kalkınmanın temel öğesi olduğunun altını çizen Uzman, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hizmet sektörleri Türkiye'de istihdam yaratılması konusunda en büyük paya sahip. 2025 yılı, hizmet sektörünün ihracat hedefi 110 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda. Bunun bir alt dalı olan ve bugün detaylarını konuşacağımız yazılım ve bilişim sektörleri ise 2025 yılı toplam ihracat hedefini yıllık 15 milyar dolar olarak belirlemiş durumda. Küresel konjonktüre bakıldığında bilişim sektörünün ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına her zamankinden daha yüksek bir katkı sunacağını görebiliyoruz. Bilişim sektörü artık, sadece ülkemizde değil tüm dünyada ekonomik büyümenin lokomotifi olmuş durumda. Bu lokomotif desteklendiğinde ülkemizin büyüme hızına ve küresel rekabet gücüne de katkı sağlanacağına inanıyoruz."