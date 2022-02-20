Bakan Nebati, İsmet Uçma anma programındaydı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merhum AK Parti Kurucu Üyesi ve İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın duruşundan asla taviz vermediğini ve kendilerine örnek olduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her tarafında İsmet ağabeyin saygın duruşu vardı." dedi.

Nebati, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 7. Üsküdar Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen İsmet Uçma anma programında konuştu.

İsmet Uçma ile birlikte milletvekilliği yaptıklarını anımsatan Nebati, şunları kaydetti:

"İsmet Uçma ağabey çok derin sohbetleri olan, kadirşinas bir mütefekkirdi. Bize hep umut verdi. Ümitvar bir duruşu vardı. Bugün onu bir kitap fuarında anıyoruz. Çünkü kitap demek, eser demektir.

Yayınevinin ismi İşaret Yayınları'ydı. Doğruluğu, güzelliği, hakkı, adaleti ve düşünmeyi işaret ediyorduk. O hedefe doğru yürürken asla geri adım atmadık. İsmet Uçma ağabey, duruşundan asla taviz vermedi ve duruşu bizlere örnek teşkil etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her tarafında İsmet ağabeyin saygın duruşu vardı. İsmet Uçma ağabeyimizi özlüyoruz. Eserlerini, kitaplarını, düşüncelerini, duruşunu örnek olarak alıyor ve Anadolu'nun şiarı olan bir isim olarak kendisini saygıyla anıyoruz. Rabbim cennetinde buluştursun."

KİTABINI İMZALADI

Nureddin Nebati, anma programının ardından fuarda stantları ziyaret edip kitapseverler ile buluştu. Nebati, İşaret Yayınları standında "Hakim Parti Sistemi ve Türkiye'nin İlk Hakim Partisi Olarak AK Parti" isimli kitabını imzaladı.

Beyan Yayınları standına da uğrayan Nebati, İslam tarihçisi ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ile sohbet etti. Sırma'nın kitaplarını alan Nebati, kitapları Sırma'ya imzalattı.