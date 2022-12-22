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Giriş Tarihi: 22.12.2022 18:16

Bakan Nebati: Katma değer beyannamelerinin verilme süresini uzattık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Halihazırda her ayın 26’ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28’inci günü sonuna kadar uzattık" dedi.

DHA
Bakan Nebati: Katma değer beyannamelerinin verilme süresini uzattık

Bakan Nebati, Twitter hesabından, beyanname verme ve beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirilebilmesini temin etmek öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Nebati, "Bugün 6,9 milyon mükellefimiz beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak verebiliyor, vergi ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli paydaşlarımızdan olan mali müşavirlerimiz, mükelleflerimizin beyanname ve bildirimlerinin verilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, gerek mükelleflerden gerekse meslek mensuplarından gelen tüm talepleri titizlikle değerlendirdiklerini belirterek işlemlerin kolaylaştırılması adına ne gerekiyorsa bir bir hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yaklaşık 3,4 milyon mükellefi ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye aldıklarını ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, halihazırda her ayın 26'ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28'inci günü sonuna kadar uzattık. Bakanlık olarak, mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin etmek üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz."

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Bakan Nebati: Katma değer beyannamelerinin verilme süresini uzattık
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