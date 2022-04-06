Bakan Nebati ve Bakan Varank yerli otomobil Togg’un direksiyonunda! İkili arasındaki bu sözler çok konuşulur

İncelemelerin ardından iki bakan Togg'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak Togg'un koltuğuna oturan Bakan Nebati, "Türkiye'de Bursa'da Gemlik'te kendi üretimimiz olan Togg SUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.

Togg Üst Yöneticisi Karakaş'ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati'ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ve Atilla Ödünç eşlik etti. Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı.