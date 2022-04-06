Bakan Nebati ve Bakan Varank Togg'un direksiyonuna geçti | Video

2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçmesi beklenen yerli otomobil Togg'un testlere giren en üst versiyonu, bu kez iki bakanı ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaparken ikilinin güldüren dialogları dikkat çekti.