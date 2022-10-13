Bakan Özer duyurdu! Öğrenci ve Öğretmen Destek Sistemi bugün hayata geçirildi

"GÜNCEL VERİLERDE MEVCUT DURUMDAN DAHA İYİ DURUMDA OLDUĞUMUZU GÖRDÜK"

Bakan Özer, son 20 yılda eğitimde çok ciddi bir dönüşümün yaşandığına, yapılan tüm atılımlarla okul öncesinden ortaöğretime kadar okullaşma oranlarında ciddi iyileşme sağlandığına işaret etti. Özer, bu süreçte, ayrıca eğitimin önündeki antidemokratik uygulamaların tamamının kaldırıldığını vurguladı.

Kadınların geçmişte yüksek öğretim kapılarında inanılmaz dramlar yaşadığını, ikna odalarında başlarını açmaları için büyük gayret sarf edildiğini anlatan Özer, hem vatandaşın eğitimle buluşmasına engel olan başörtüsü yasağının uygulandığını hem de "Muhafazakar kesim kız çocuklarını okullara göndermiyor." söylemlerinin ortaya atıldığını ifade etti.

Özer, katsayı engeli ile imam hatip ve meslek liselerinin akademik olarak başarılı öğrencilerden arındırıldığını belirterek, tüm bunların ardından son 20 yılda Türkiye'de eğitimde ayrımcılık uygulamalarına son verildiğini aktardı.

Bugünlerde bazı basın yayın organlarında, kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili spekülasyonlar yapıldığını dile getiren Özer, bunların "1,2 milyon öğrenci okulla buluşamadı", "800 bine yakın kız çocuğunun eğitimle ilgili sıkıntıları var.", "Milli Eğitim Bakanlığı kız çocuklarının eğitimine engel olmaktan çıksın." şeklinde, iki hafta önce senkronize şekilde başlatıldığını vurguladı.

Bu haberlerin hiçbirisinin veri karşılığının bulunmadığını, Bakanlık olarak iki hafta içerisinde tüm okullaşma oranlarına ilişkin verileri güncellediklerini bildiren Özer, "Güncellerken mevcut durumdan daha iyi durumda olduğumuzu gördük." dedi.

Kayıtları tek tek incelediklerini anlatan Özer, yeni verilere bakıldığında ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 95,06'ya çıktığına işaret etti.

Bakan Özer, 2000'li yıllarda kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 39,02 iken bugün yüzde 94,66'ya yükseldiğini dile getirdi.

Açık öğretimdeki istatistikleri de aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Ortaokulda 142 bin 326 öğrenci kayıtlı. Ortaokulda açık öğretimde 18 yaş altı kayıtlı öğrencilerin sayısı 7 bin 744. Yani 134 bin 552 öğrenci 18 yaş üstü. Burada da bir problem yok. Açık lisedeki kayıtlı öğrenci sayısı 1 milyon 112 bin 765 iken 18 yaş altı öğrenci sayısı 232 bin 152. Bu öğrencilerden 880 bin 613'ü gerçek açık öğretim olarak fonksiyonunu yerine getiriyor. Açık liselerdeki 18 yaş altındaki 232 bin 152 lise öğrencisinin 111 bin 739'u kız öğrencilerden oluşuyor. Peki 800 binler nerden çıktı? Şu anda eğitim çağı nüfusunda bulunup da örgün eğitime açık ortaokul ve açık liseye ve mesleki eğitim merkezine kayıtlı olmayan öğrenci sayısı 250 binin altına düştü. Bunların içerisinde kız çocukları da var, erkek çocukları da var."

LİSELERDE OKULLAŞMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BAKANLIKTA BİRİM KURULDU

Bakan Özer, yeni dönemde Bakanlık olarak amaçlarının liselerde yüzde 95,06 olan okullaşma oranını yüzde 100'e ulaştırmak olduğunu ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde ayrı birim kurduk. Tek tek ulaşacağız ve liseye niye kayıtlı olmadığıyla ilgili kendileriyle irtibat kuracağız ve kendisine en uygun seçenek hangisiyse örgün eğitim mi, açık öğretim mi, mesleki eğitim mi kendisine o konuda bilgi verip gerekli entegrasyonun sağlanmasına çaba sarf edeceğiz." bilgisini verdi.

Ülkenin çocuklarının eğitimle buluşmasını sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Özer, "Bugün kız çocuklarının okullaşamadığını, okul terklerinin fazla olduğunu söyleyenlerin büyük bir kısmı, dün başörtüsü yasağını uygulayanlardır, dün katsayı uygulamasını bu ülkeye dikte edenlerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza minnettarız, nadir ülkenin yapabildiği bu kadar başarıyı 20 yıla sığdırdığı için eğitime sürekli en büyük bütçeyi verdiği için." diye konuştu.

Bu yılki bütçenin 300 milyar lirayı geçtiğine dikkati çeken Özer, "İnanılmaz rakamlara doğru çıkmaya başladı. Bu imkanları okullarımıza nasıl aktarabiliriz, öğretmenimizi öğrencilerimizi nasıl güvenli, sağlıklı ve tam bir eğitim ortamında eğitim aldırabiliriz diye tüm kaynaklarımızı verimli bir şekilde seferber etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, mesleki eğitimde ve temel eğitimde hayata geçirdikleri 10 Bin Okul Projesi'nin ardından 2023'te Ortaöğretimde 10 Bin Okul Projesi'ni başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla dokunulmadık tek bir okul kalmayacak. Her okul, mümkün olduğu kadar aynı imkanlara aynı altyapıya, aynı bilişim teknolojilerine, aynı laboratuvarlara, aynı kütüphanelere, aynı içeriklere sahip olacak. İstediğimiz şey, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, sosyoekonomik arka planına bakmaksızın bu ülkenin vatandaşlarının tüm çocuklarını kutsal sayıp onlara en nitelikli eğitimi verebilmek."