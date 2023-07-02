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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Özhaseki paylaştı: İslahiye'de deprem konutları yükseliyor
Giriş Tarihi: 2.7.2023 10:30 Son Güncelleme: 2.7.2023 10:41

Bakan Özhaseki paylaştı: İslahiye'de deprem konutları yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep İslahiye'de yapımı devam eden konutların videosunu yayınladı. 17 bloktaki 399 konut ile ilgili önemli aşama atettiklerini, evleri hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini açıkladı.

Bakan Özhaseki paylaştı: İslahiye’de deprem konutları yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşa edilen 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettiklerini, evleri hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına devam edilen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki örnek dairelerden görüntüleri paylaştı.

Bakan Özhaseki İslahiye'de yapımı devam eden konutları paylaştı | Video

Deprem bölgesinde hız kesmeden kalıcı konut inşa çalışmalarına devam edildiğini belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Özhaseki paylaştı: İslahiye'de deprem konutları yükseliyor
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