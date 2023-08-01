Bakan Şimşek duyurdu: Depremzede esnafın kredi borcuna erteleme! Başvuru şartı yok

DEPREM BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR

Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Şimşek, bu kapsamda bahsi geçen iller ve bağlı ilçelerinde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğuna dikkati çekti.