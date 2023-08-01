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Giriş Tarihi: 1.8.2023 17:59

Bakan Şimşek duyurdu: Depremzede esnafın kredi borcuna erteleme! Başvuru şartı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarların kredi borcunun erteleneceğini açıkladı. Bakan Şimşek, "Deprem nedeniyle işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Şimşek duyurdu: Depremzede esnafın kredi borcuna erteleme! Başvuru şartı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerinin ertelenmesine yönelik mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

DEPREM BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR

Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Şimşek, bu kapsamda bahsi geçen iller ve bağlı ilçelerinde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğuna dikkati çekti.

DEPREMZEDE ESNAFIN KREDİ BORCUNA ERTELEME

Şimşek, Hükümet olarak depremzede esnaf ve sanatkarların yaralarını sarabilmek için desteklere devam ettiklerinin altını çizerek, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde deprem nedeniyle işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek duyurdu: Depremzede esnafın kredi borcuna erteleme! Başvuru şartı yok
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