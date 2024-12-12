Bakan Şimşek tek tek açıkladı: Türkiye’ye 7,7 milyar dolarlık dış finansman

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye sağlanan dış kaynak akışına ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, "Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyulan güvenle ülkemize uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullanarak Dünya Bankası tarafından bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar dolar tutarında dış finansmanın onaylandığını açıkladı.

UZUN VADELİ DIŞ FİNANSMAN SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin sonuçlarını dış finansmana erişimde güçlü şekilde hissettiklerini vurgulayan Şimşek, "Kalkınma odaklı projelerimize uygun koşullu, uzun vadeli dış finansman sağlamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar dolar tutarında dış finansman onaylandı." diye konuştu.