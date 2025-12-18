Bakan Şimşek: ’Terörsüz Türkiye ile refahımız artacak’

'DOĞU VE GÜNEYDOĞU, TÜRKİYE'NİN GELİŞMİŞ BÖLGELERİ İLE ARAYI KAPATACAK'

'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının örnek teşkil ettiğini belirten Bakan Şimşek, "Gazze'de insanlığın hakikaten utanç duyduğu bir soykırım, bir katliam yaşandı. Dolayısıyla bu ateşkesin devamı bölge açısından çok değerli. Azerbaycan-Ermenistan arasında bir barış süreci var. Rusya-Ukrayna'da ateşkes sağlanacak mı? Şu anda soru işareti. Böyle bir bölgede yaşıyoruz. Türkiye bu anlamda önemli bir istikrar ve çok güçlü bir liderin hakim olduğu ama gerçekten yakın coğrafyamızda barış ve huzuru temin etmeye yönelik de muazzam çaba içerisinde olduğu bir ülke. Ve bu herkes tarafından takdir ediliyor. Bizim için bu bağlamda önemli bir konu 'Terörsüz Türkiye'. Son 47-48 yılda 2 trilyon dolar maalesef kayba uğrandı, kaynak harcandı. Düşünün, 2 trilyon doları biz ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine harcasak önümüzdeki 50 yılda Türkiye'yi kim tutar? Bu bölgeyi kim tutar? Yakın coğrafyamız bu çatışmalardan, gözyaşından hak ettiğinden fazlasını çekti. Türkiye'nin örnek teşkil ederek önemli bir etnik sorunu barış içerisinde, kardeşlik içerisinde çözmesi ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bütün bölge için umut anlamına geliyor. Bölgesel entegrasyon anlamına geliyor. Bölgenin bir bütün olarak kalkınması demek, gelişmesi demek. Huzur olduğu zaman istikrar olduğu zaman tabii ki refah artışı olur. Türkiye'de en yüksek teşviki özel sektöre, 'gidin yatırım yapın' diye bu bölgelere verdik. Ama maalesef terörün yarattığı belirsizlik nedeniyle bu bölgeye yatırım sınırlı kaldı. Hepimiz biliyoruz. Özel sektörden bahsediyoruz. Devlet elinden geleni yaptı, yapmaya devam edecek. Ama özel sektör yatırımları şimdi filizlenmeye başladı, güçlenmeye başladı. Bölgemizde nüfus genç. Yani beşeri sermaye var. Beşeri sermaye varsa, teşvik varsa, altyapı varsa geriye finansal sermaye, özel sektör girişimciliği kalıyor. Nitekim şu anda biz 2-3 tane organize sanayi bölgesi inşa ediyoruz. Değerli milletvekilimiz, değerli valimiz gerçekten olağanüstü bir çaba içerisindeler. Dolayısıyla hakikaten Batman'da da büyük bir ilerleme var. Kişi başı gelirde ortalama yıllık artış GAP bölgesine ve Doğu Anadolu Projesinin olduğu illerde çok daha hızlı. Bence 'Terörsüz Türkiye' ile birlikte kişi başına gelir, GAP ve DAP bölgesinde Türkiye ortalamasının iki katına çıkacak. Ve arayı hızla kapatacak. Nasıl ki biz Avrupa ile arayı kapatıyorsak, Doğu ve Güneydoğu da Türkiye'nin gelişmiş bölgeleri ile arayı kapatacak. Neden? Çünkü her şey hazır" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ, ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEK'

Bütçe açığının kapatıldığını ifade eden Bakan Şimşek, 2026'da enflasyonun yüzde 20'nin altına, sonraki yıl da tek haneye düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Enflasyonun düşmesiyle birlikte Türkiye çok büyük bir çıkış yaşayacak. Neden? Gidin bakın enflasyonun düşük olduğu dönemlerde Türkiye yüzde 6 civarı büyümüş. Konut arzını artırıyoruz, gıda arzını artıracak adımlar atıyoruz. Yani arz yönlü tedbirlerle de enflasyonla mücadele ediyoruz. Küresel koşullarda daha elverişli hale geldi. Doların zayıf olması, bizim ülkemizin lehine çünkü biz hammaddeyi dolarla alıyoruz. Ağırlıklı olarak nihai malı Euro cinsinden Avrupa'ya satıyoruz. Dolayısıyla Euro'nun değer kazanması dolara karşı bizim lehimizedir. Düşük petrol fiyatı, petrol fiyatları son yıllarda düşüyor. O da bizim lehimize. Çünkü biz büyük ithalatçıyız. Enflasyon 2022'de yüzde 85'le zirveyi bulmuş yüzde 64'le yılı kapatmış, 2023'de programın ilk dönemi enflasyon aynı düzeyde kalmış. Sonra geçen sene yüzde 44'e düştü. Şimdi yüzde 31'e hedefimiz gelecek sene yüzde 20'nin altına, bir sonraki senede tek haneye düşürmek. Bütçede bir disiplini yakaladık. Detaya girmeyeceğim ama bütçe açığımız uzun süre düşüktü milli gelire oranla. Deprem nedeniyle 90 milyar dolar para harcadık şimdiye kadar. Ve o bütçe açığımızı artırdı ama tedbir aldık. Şimdi bütçe açığını da düşürüyoruz."

Bakan Şimşek daha sonra Batı Raman Kampüsünde yapımı tamamlanan Batman Üniversitesi Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un ettiği dualar eşliğinde düzenlenen açılış töreni, protokol üyeleri ile üniversite mensuplarının katılımıyla yapıldı.