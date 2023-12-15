Bakan Şimşek: Türkiye’ye ilgi büyük! OVP merakla takip ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uluslararası yatırımcı toplantıları kapsamında İspanya'da haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılarla bir araya geldi.

Resmi sosyal medya hesabından görüşmeleri değerlendiren Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıldığını belirterek, OVP ve sonuçlarının büyük bir merakla takip edildiğini vurguladı.