Bakan Şimşek: Türkiye’ye ilgi büyük! OVP merakla takip ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uluslararası yatırımcı toplantıları kapsamında İspanya'da haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılarla bir araya geldi.
Resmi sosyal medya hesabından görüşmeleri değerlendiren Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıldığını belirterek, OVP ve sonuçlarının büyük bir merakla takip edildiğini vurguladı.
Mehmet Şimşek toplantıya ilişkin değerlendirmelerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde, küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti.
Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar.
OVP MERAKLA TAKİP EDİLİYOR
Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi.
Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak."
Uluslararası yatırımcı toplantılarımız İspanya'da devam ediyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 15, 2023
Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde, küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok… pic.twitter.com/aAu46bqdFA