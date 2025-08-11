Bakan Şimşek’ten ağabeyi Nazmi Şimşek’in vefatına ilişkin paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vefat eden ağabeyi Nazmi Şimşek'in cenaze namazına ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün Yalova'da öğle namazını müteakip son vazifemizi ifa edeceğiz. Salı günü Batman'da, çarşamba günü Ankara'da taziyeleri kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aile büyüğümüz, değerli ağabeyim, baba yarım, ilkokul öğretmenim Nazmi Şimşek, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün Yalova'da öğle namazını müteakip son vazifemizi ifa edeceğiz. Salı günü Batman'da, çarşamba günü Ankara'da taziyeleri kabul edeceğiz. Bu acı günümüzde yanımızda olan, arayan, soran ve yazan herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.