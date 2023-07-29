Bakan Şimşek’ten duyarlı tüketiciye teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranı yüzde 1 olarak yemek fişi kesen esnaf için boykot çağrısı yapan tüketicinin Twitter mesajını paylaşarak, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" dedi.

F.G. adlı tüketici 'Kısa bir hırsız-dürüst esnaf hikayesi' başlığıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sürekli zam yaptığını iddia ettiği dönercide yediği dürüm döner için 80 TL ödediğini; ancak iş yeri sahibinin KDV oranı yüzde 1 olarak fiş kestiğini belirtti. Başka bir yerde yediği 3 çeşit yemeğe ödediği 120 TL için kesilen fişin ise olması gerektiği gibi KDV oranı yüzde 10 olarak kesildiğini belirtti. İki fişin fotoğrafını da paylaşan tüketici, sürekli zam yaptığını iddia ettiği dönercinin, fişi de olması gerektiği gibi kesmediği için boykot edilmesini istedi.

Bakan Şimşek, tüketicinin söz konusu mesajını kendi hesabından paylaşarak, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" ifadelerini kullandı.