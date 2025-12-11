Bakan Uraloğlu: 2028’de demiryolu ağımızı 17 bin kilometreye çıkarmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşülmesi kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda demiryolu yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

ULAŞTIRMA YATIRIMLARINDA DEMİRYOLUNUN PAYI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Ulaştırma yatırımlarında stratejik baktıkları demiryollarının yatırım payı tutarını yüzde 50 seviyesinin üzerine çıkarmış durumda olduklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İntermodal taşımacılıkta demiryolları, daha fazla yük taşıma kapasitesi, düşük maliyet, enerji verimliliği ve çevreci yapısıyla ülkemiz için de stratejik bir üstünlüğe sahiptir. Bu nedenle demiryolu yatırımlarını büyütmek, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma ve küresel ticaret koridorlarında daha güçlü bir konuma yükselme hedefinin temel unsurlarından biridir." ifadelerini kullandı.

2028'DE DEMİRYOLU AĞI 17 BİN 287 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Hızlı tren hatları ile ülke genelinde; açıldığı günden itibaren yaklaşık 105 milyon yolcuya hizmet verdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "2053 hedeflerimiz doğrultusunda 4.158 kilometrelik hatta yapım çalışmalarını sürdürüyor; 2028'de demiryolu ağımızı 17.287 kilometreye, 12 olan Lojistik Merkezi sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Uraloğlu, demiryolu ağını genişletirken aynı zamanda bu ağda kullanılacak her bir aracı, her bir bileşeni yerli ve milli imkanlarla üretmek için demiryolu sanayisini de güçlendirdiklerini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TÜRASAŞ tesislerimizi yenileyip üretim kapasitesini artırdık. E5000 Millî elektrikli lokomotifi, Millî elektrikli tren ve banliyö tren setlerimizi seri üretime aldık. Milli Hızlı Tren Seti üretimine başladık. Yıl sonuna kadar 10. elektrikli tren setini TCDD Taşımacılık'a; 8. millî banliyö setini de Gaziray'a teslim etmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, 2025 yılında ayrıca 16 Adet E5000 Millî Elektrikli Lokomotifin, 100 adeti Askerî Tank Taşıma olmak üzere 673 Yük Vagonu'nu teslim ettiklerini belirtti. Uraloğlu, bunlara ek olarak Kırıkkale – Çorum Hızlı Tren Hattı'nın ve Kars–Iğdır–Dilucu Demiryolu Hattı'nın temellerini attıklarını söyledi.

2026 yılında ise Osmaneli–Bursa kesimini, Çerkezköy–Kapıkule arasını hizmete açacaklarını belirten Uraloğlu, 2026'daTÜRASAŞ bünyesindeki Sakarya Hızlı Tren Fabrikası'nı da tamamlayacaklarını kaydetti.

2028 yılına kadar olan hedefleri de sıralayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ankara-İzmir Hızlı Demiryolunu, Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep Hızlı Tren Hattını, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Hattının tümünü, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattının tamamını, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattını, Karaman–Ulukışla Hızlı Tren Hattını ve Kırıkkale- Çorum kesimini tamamlamayı hedefliyoruz."