Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi: Statlarda bu akşam denemesini yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ulaşım festivali 'U Fest Civil Ankara 2025' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Festivalin açışında sunuma yapan Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu ağını 13 bin 919 kilometreye çıkardıklarını belirterek, "2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaparak ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı demiryolu işletmecisi ülke haline getirmiş olduk. Yapılması planlanan demiryolu projeleri tamamlandığında 48 saatte tüm Türkiye'nin her tarafına demiryolu ile gidilebilecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında yapılması planlanan süper hızlı tren hattına değinerek, "344 kilometre uzunluğunda saatte 350 kilometre hıza sahip bir hat üzerinde çalışıyoruz. Düşünün 80 dakikada İstanbul'dayız. Milli maç 90 dakika bizim Ankara-İstanbul seyahatimiz 80 dakika olacak" diye konuştu.

'STATLARDA BU AKŞAM DENEMESİNİ YAPACAĞIZ'

Uraloğlu, haberleşme sektörüne ilişkin veriler vererek, "Geniş bant internet 2002'de hiç yokmuş şimdi, 96 milyon abonemiz var. Yine mobilde 23 milyon abonemiz vardı şimdi 94,5 milyon" dedi. Uraloğlu, 5G ile de 10 kat daha hızlı internet kullanılacağını belirterek, "Günlük yaşantımızda nispeten bize faydası olacak; ama esas üretim noktalarında bu robotların kullanılmasında, bazı makinelerin uzaktan kumanda edilebilmesine kadar birçok faydası olacak. 34 merkezde hayata geçirdik deneme amaçlı olarak. İstanbul Havalimanı bunlardan bir tanesi. Bu sene ihalesini yapacağız 2026'da da Türkiye genelinde 5G'ye geçmiş olacağız. Statlarda da bu akşam Galatasaray-AZ Alkmaar maçında ilk denemesini yapmış olacağız" diye konuştu.

Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın geçen sene temmuz ayında fırlatılarak kaplama alanının 3,5 milyardan 5 milyar insana ulaştığını vurgulayarak, "Şimdi bu uydu 2013 yılında başlayan bir yer üretim hamlesiyle tamamen Türk mühendisleri tarafından TÜRKSAT'ımızın yetiştirdiği Türk mühendisleri tarafından yazılımından imalatına kadar TÜBİTAK ve TUSAŞ'la beraber projelendirip imal ettiğimiz bir proje. Yüzde 80 yerlilik var" açıklamasında bulundu.

'DÜŞÜNCEMİZ BİRİSİNİN BİR ŞEYE ERİŞİMİNİ ENGELLEMEK DEĞİL'

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Bakanlığı'nın önemli bir sorumluluğunun iletişim ve haberleşme olduğunu aktardı. Uraoğlu, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimi hakkında düzenleme yapılması gerekliliğini bir kez daha vurgulayarak, "Düşüncemiz birisinin bir şeye erişmesine engel olmak değil. 16 yaş ergenlik yaşı, o yaştan sonra muhakemelerinin daha geliştiği, karşısına çıkacak olan her türlü bilginin ya da ortamın daha kolay analizini yapabileceği yaşlardır. Dolayısıyla daha doğru muhakeme etsin ve kendilerini daha çok eğitime versinler düşüncesiyle böyle bir yaklaşımımız var. Netleşmiş değil ama bu noktada da çalışmamızın olduğunu söyleyebilirim. Mesela düşünün bir profille tanışıyorsunuz. Gerçek hayatıyla ilgili olmayan her türlü paylaşımı var ve siz onu oradan tanımaya çalışıyorsunuz, iletişim kuruyorsunuz. Ne kadar doğru bilgileniyoruz? Elbette bu hayatımızın, geldiğimiz yüzyılın olmazsa olmazı; ama mutlaka yüze yüze temas etmenin, sohbet etmenin, konuşmanın yerini hiçbir şey tutmaz. Sosyal medyadan, internetten karşımıza çıkan her türlü bilgiyi mutlaka belli süzgeçlerden geçirmemiz lazım" dedi.