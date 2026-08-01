Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı’na yeni pist geliyor! Taksi süreleri kısalacak, kapasite artacak

TAKSİ SÜRELERİ AZALACAK

Yeni pistin operasyonel katkılarına değinen Uraloğlu, "Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek." dedi.