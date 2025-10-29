Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı’nda 400 milyon yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın açılış yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, havalimanını 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete aldıklarını hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin 102'nci yılında İstanbul Havalimanı 7 yaşında ve yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük havalimanı. İstanbul Havalimanı'nda 7 yılda 402 milyon 937 bin 350 yolcuya ve 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğine hizmet verdik. Ayrıca, son 7 yılda 15 milyon 535 bin ton yük taşındı" dedi.