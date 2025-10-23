Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaştırma yatırımlarıyla ekonomiye 1 trilyon dolar katkı, 1 milyon istihdam

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ALANINDA YAKLAŞIK 300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin; Asya, Avrupa ve Afrika'nın kavşak noktasındaki konumu sayesinde, bölgesel ulaştırma ağlarının doğal merkezlerinden biri olduğunu da vurguladı ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz bu stratejik konumu, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ile daha da güçlendirdik. Yatırımlarımızın ülke ekonomisine toplam katkısının yaklaşık bir trilyon dolar olduğunu ve ulaştırma sektöründe yıllık bir milyon kişiye istihdam sağladığını hesaplıyoruz."

Türkiye olarak bu yatırımlar ile güçlü deneyimi de bölgesel düzeyde paylaşmaya hazır olduklarını da belirten Bakan Uraloğlu, "Müteahhitlik hizmetlerinde 137 ülkede 12 binin üzerinde proje üstlenmiş, toplam 530 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşmış durumdayız. Biz bu başarıyı yalnızca ekonomik bir gösterge değil, dost ülkelerle kurduğumuz güvene dayalı iş birliklerinin bir sonucu olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.