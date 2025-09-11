Bakan Uraloğlu duyurdu: Tunceli’de 9,1 milyarlık ulaştırma yatırımı açılışa hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Eylül Cumartesi günü Tunceli'de tamamlanan üç ayrı karayolu projesinin açılışını gerçekleştireceklerini duyurdu. Açılışı yapılacak projelerin toplam yatırım bedelinin 9,1 milyar lira olduğunu belirten Uraloğlu, "Yatırımlarımız sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak; aynı zamanda ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar sağlayacak. Üç projemizle seyahat süreleri yarı yarıya kısalacak ve söz konusu projelerle akaryakıt ve zamandan yılda toplam 519 milyon lira tasarruf edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Tunceli'nin, Munzur Vadisi Millî Parkı ve Uluslararası Rafting Parkuru gibi doğal zenginlikleriyle doğaseverlerin gözde rotaları arasında yer aldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Şehrin, İç Anadolu ve Karadeniz'e ulaşımı Erzurum-Erzincan Karayolu sağlanırken güney illeri ile olan bağlantısı Bingöl-Elâzığ-Malatya Karayolu üzerinden gerçekleştiriliyor. Biz de Tunceli'nin karayolu ağının fiziki ve geometrik standartlarını iyileştirme çalışmaları kapsamında, 'Pertek – Tunceli İl Yolu', 'Çemişgezek - Feribot İskelesi Ayrım – Hozat-Pertek Ayrım İl Yolu' ile 'Pertek - Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü' projelerini hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.
PERTEK – TUNCELİ İL YOLU 44,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA İNŞA EDİLDİ
Bakan Uraloğlu, kuzey-güney aksında önemli bir güzergâh olan Pertek – Tunceli İl Yolu ile arazi yapısının dalgalı ve dağlık olması nedeniyle ulaşım taleplerini karşılayamayan yolun yatay ve düşey standartlarını yükselttiklerini kaydetti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Elâzığ Feribot İskelesi Kavşağı'ndan başlayan bağlantı yollarıyla birlikte toplam 44,2 kilometre uzunluğundaki proje, Pertek ilçesini geçip kuzeydoğu istikametinde Tunceli'ye doğru devam ediyor ve Kovancılar-Tunceli Devlet Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor."
"60 DAKİKADA KAT EDİLEN GÜZERGAHI 35 DAKİKAYA İNDİRDİK"
Tunceli'yi Pertek üzerinden Elazığ'a bağlayan yolun Keban Baraj Gölü geçişinin feribot ile sağlandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Elazığ–Kovancılar–Tunceli arasındaki mevcut bölünmüş yola göre 60 kilometre daha kısa mesafe kat edilen alternatif bir güzergah oluşturduk" dedi.
Özellikle ağır taşıt sürücüleri tarafından tercih edilen yolda yapılan iyileştirme çalışmalarıyla güzergâh üzerinde bulunan yerleşim yerlerinin Tunceli ve diğer iller ile erişimini rahatlattıklarına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Pertek-Tunceli İl Yolu'nun ulaşım standardının artırılmasıyla 60 dakikada kat edilen güzergahı 35 dakikaya indirdik. Proje ile; zamandan 276 milyon lira, akaryakıttan 39 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 315 milyon lira tasarruf edeceğiz. Yıllık karbon emisyon salınımını ise 2 bin 340 ton azaltacağız." şeklinde konuştu.
ÇEMİŞGEZEK-FERİBOT İSKELESİ AYRIMI – HOZAT-PERTEK AYRIMI YOLU İLE SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKAYA İNDİ
Çemişgezek–Feribot İskelesi Ayrımı – Hozat–Pertek Ayrımı Yolu hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, 23,7 kilometre uzunluğunda sathi kaplamalı tek yol standardında inşa edilen yolun Pertek–Hozat–Çemişgezek Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak Çemişgezek Feribot İskelesi ayrımına kadar uzandığını söyledi.
Söz konusu yolun, Tunceli'nin batısındaki ilçeler ve Erzincan'a kadar uzanan güzergâh üzerinde yer aldığını belirten Bakan Uraloğlu, proje ile; yolun yatay-düşey standartları artırılarak görüş mesafesinin yükseltildiğini ve konforlu seyahat imkânı sağlandığını belirtti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yapım çalışmalarının ardından 27 kilometre uzunluğunda hizmet veren Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrımı – Hozat-Pertek Ayrımı Yolu'nu 3,3 kilometre kısalttık. Böylece, 41 dakikalık seyahat süresini 20 dakikaya indirdik. Proje ile; zamandan 43 milyon lira, akaryakıttan 5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 48 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyon salınımını ise 280 ton azaltacağız."
PERTEK-HOZAT İL YOLU VE SİNGEÇ KÖPRÜSÜ İLE PERTEK, HOZAT, OVACIK VE ÇEMİŞGEZEK İLÇELERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI GÜÇLENDİ
Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü projesi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Murat Nehri geçişini ise 472 metre uzunluğundaki yeni Singeç Köprüsü ile sağladık," dedi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki yol bağlantısının güçlendiğine dikkat çeken Uraloğlu, "Mevcut güzergâhı 6 kilometre kısalttık, 50 dakikaya kadar süren seyahat süresini 25 dakikaya düşürdük. Böylece yılda 137 milyon lira zamandan, 19 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 156 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını ise bin 130 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, yolun teknik standartlarının da ciddi biçimde iyileştirildiğini belirterek, "6-7 metre genişliğindeki mevcut yolun platform genişliğini 10 metreye çıkardık. Yatay ve düşey kurpları düzenleyerek görüş mesafesini artırdık. Bu sayede trafik güvenliğini ve sürüş konforunu önemli ölçüde yükselttik," dedi.
Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü projesi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Murat Nehri geçişini ise 472 metre uzunluğundaki yeni Singeç Köprüsü ile sağladık," dedi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki yol bağlantısının güçlendiğine dikkat çeken Uraloğlu, "Mevcut güzergâhı 6 kilometre kısalttık, 50 dakikaya kadar süren seyahat süresini 25 dakikaya düşürdük. Böylece yılda 137 milyon lira zamandan, 19 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 156 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını ise bin 130 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, yolun teknik standartlarının da ciddi biçimde iyileştirildiğini belirterek, "6-7 metre genişliğindeki mevcut yolun platform genişliğini 10 metreye çıkardık. Yatay ve düşey kurpları düzenleyerek görüş mesafesini artırdık. Bu sayede trafik güvenliğini ve sürüş konforunu önemli ölçüde yükselttik" dedi.
ÜÇÜNCÜ SİNGEÇ KÖPRÜSÜ
Singeç Köprüsü'nün tarihsel önemine de değinen Uraloğlu, "İlk olarak 1937'de hizmete açılan, ardından 1968 yılında ikinci kez inşa edilen Singeç Köprüsü'nün yerine şimdi üçüncü nesil köprüyü tamamladık. 14 ayaklı, 472 metre uzunluğundaki köprümüzü öngermeli basit kirişli sistemle inşa ettik. En yüksek ayak 30 metreye ulaşıyor. Bu yapısal özellikleriyle bölgedeki geçişin güvenliğini ve dayanıklılığını uzun yıllar boyunca garanti altına aldık." değerlendirmesinde bulundu.