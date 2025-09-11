Bakan Uraloğlu duyurdu: Tunceli’de 9,1 milyarlık ulaştırma yatırımı açılışa hazır

PERTEK-HOZAT İL YOLU VE SİNGEÇ KÖPRÜSÜ İLE PERTEK, HOZAT, OVACIK VE ÇEMİŞGEZEK İLÇELERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI GÜÇLENDİ

Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü projesi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Murat Nehri geçişini ise 472 metre uzunluğundaki yeni Singeç Köprüsü ile sağladık," dedi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki yol bağlantısının güçlendiğine dikkat çeken Uraloğlu, "Mevcut güzergâhı 6 kilometre kısalttık, 50 dakikaya kadar süren seyahat süresini 25 dakikaya düşürdük. Böylece yılda 137 milyon lira zamandan, 19 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 156 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını ise bin 130 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yolun teknik standartlarının da ciddi biçimde iyileştirildiğini belirterek, "6-7 metre genişliğindeki mevcut yolun platform genişliğini 10 metreye çıkardık. Yatay ve düşey kurpları düzenleyerek görüş mesafesini artırdık. Bu sayede trafik güvenliğini ve sürüş konforunu önemli ölçüde yükselttik," dedi.

