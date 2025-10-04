Bakan Uraloğlu: Her zaman üreticimizin, çiftçimizin ve girişimcimizin yanındayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışında, ilçenin, Ahilik geleneğinin izlerini taşıyan Kırşehir'in en kıymetli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Güçlü ulaşım altyapısının, ekonomik kalkınmanın, ticaretin ve turizmin temel taşı olduğunu belirten Uraloğlu, yapılan her yolun, köprünün Kaman'ın cevizini, balını ve kültürel hazinelerini Türkiye'ye ve dünyaya taşıyan bir bağ olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, son 23 yılda Kırşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 19 milyar lira yatırım yaptıklarını, 2002'de sadece 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreye çıkardıklarını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 5 kilometreden 145 kilometreye ulaştırdıklarını anlattı.

Ankara-Niğde Otoyolu ile Kırşehir'i Ankara'ya ve Akdeniz'e otoyol konforuyla bağladıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Kırşehir-Kırıkkale-Ankara yolu ve Kırşehir-Kayseri yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Kaman'ı da bu yatırımların kalbine yerleştirdik. Kırşehir-Kaman-Ankara yolunu bölünmüş yol olarak tamamlayarak Kaman'ı başkentimize daha hızlı ve güvenli bir şekilde bağladık. Kaman Çevre Yolu ile ilçe trafiğini rahatlattık, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırdık. Yine, Kırşehir Çevre Yolu ve Kırşehir'i Nevşehir'e Kapadokya Havalimanı'na bağlayacak Tuzköy-Kesikköprü yolu gibi önemli projelerimize devam ediyoruz. Mucur-Karahasanlı yolunu da yatırım programımıza aldık ve çalışmalarına önümüzdeki süreçte başlayacağız."

Uraloğlu, bölgenin bağlantılarını güçlendirerek Kaman'ın ürünlerini daha hızlı bir şekilde Türkiye'ye ve dünyaya ulaştıracaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı olarak her zaman üreticimizin, çiftçimizin ve girişimcimizin yanındayız. Sizler, bu bereketli topraklardan aldığınız ilhamla üretmeye devam edin, bizler Kaman'ın potansiyelini dünyaya taşımak için durmaksızın çalışacağız." diye konuştu.

BAKAN URALOĞLU'NA "FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI" VERİLDİ

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, katkı ve destekleri için teşekkür ettiği Bakan Uraloğlu'na "fahri hemşehrilik beratı" takdim etti.

Bakan Uraloğlu, "Değerli kardeşlerim, hediye bir insanın ihtiyacı olduğunda verilmez, gönülden coştuğu zaman hediye verilir. Ben çok hediye aldım, Allah razı olsun, çam sakızı çoban armağanı. Şimdiye kadar bir hemşehrilik beratı almamıştım. Bu benim için ilk, Allah razı olsun, onun için de özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve Kaman Belediye Başkanı Demirci'nin de konuştuğu programda, Dadaloğlu Millet Bahçesi, Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Doktor Devlet Bahçeli Parkı ve Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin de açılışları yapıldı.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, Kırşehir programı öncesi Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Tadım Kavşağı'nda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.