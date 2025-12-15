Bakan Uraloğlu, Özbek mevkidaşıyla görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ile görüşmesinin ardından "Ulaştırma ve lojistik başta olmak üzere, kara yolu, demir yolu ve havacılık alanlarında işbirliğimizi daha da güçlendirecek başlıkları ele aldık" dedi.

Uraloğlu, konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Mahkamov ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve lojistik başta olmak üzere, kara yolu, demir yolu ve havacılık alanlarında işbirliğimizi daha da güçlendirecek başlıkları ele aldık. Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik bağlarını daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz."