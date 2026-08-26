Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında! 138 milyar lira tasarruf...

10 YILDA 138 MİLYAR LİRA TASARRUF

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün İstanbul trafiğinin rahatlatılmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, köprünün zaman ve yakıt tasarrufuyla ekonomiye de katkı sunduğunu söyledi. Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan ise 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık. 180 bin ton karbon emisyonunu önledik." diye konuştu.