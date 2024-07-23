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Giriş Tarihi: 23.7.2024 16:35

Bakan Uraloğlu, Uluslararası OTIF heyetiyle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTIF) Genel Sekreteri Wolfgang Küpper ve beraberindeki heyetle yaptıkları görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nin ele alındığını bildirdi.

AA
Bakan Uraloğlu, Uluslararası OTIF heyetiyle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

OTIF Genel Sekreteri Küpper ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini aktaran Uraloğlu, "OTIF ile ülkelerimizin ve bölgemizin enerjiden, iletişim ve ulaşıma kadar birçok alanda sürükleyici gücü olacak, 'yeni İpek Yolu' olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi'ni ele aldık. Ülkemizin demir yollarında dünyanın önde gelenlerinden olması gayretimiz için işbirliğini sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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Bakan Uraloğlu, Uluslararası OTIF heyetiyle görüştü
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