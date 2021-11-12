Bakan Varank: Dünyada ses getiren işlere imza atıyoruz

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen projelerin sonunda ortaya konan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyuyla paylaşılması ve başarılı merkezlere ödül verilmesi amacıyla düzenlenen 8'inci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kocaeli Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Bakan Mustafa Varank tarafından firmalara 14 kategoride 42 ödül verildi.

YOĞUN KATILIM

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un yanısıra, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Tahsin Tarhan, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TBMM Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

"BAŞARILI PROJELER BURALARDA"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmada; ülkemizdeki başarı hikâyelerinin devam edeceğini belirterek, "Ben bu ödül törenini, ekosistemin kat ettiği mesafeyi göstermesi bakımından çok değerli buluyorum. Bir önceki törende ar-ge merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri ödüllerini birleştirmiştik. Bu yıl buna tasarım merkezlerimizi de ekledik. Özel sektörün ar-ge ve inovasyon kabiliyetlerini çok daha ileri noktalara taşıyan bu altyapılar, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün büyüyor. Sizlerin üstün gayretleriyle buralarda, küresel rekabetçiliğimizi artıracak birçok teknolojik ürün ve hizmet geliştiriliyor. Pandeminin gölgesinde geçen son iki yılda bunu zaten net bir şekilde gördük. Acil ihtiyaç duyulan sağlık ekipmanlarından yazılıma kadar birçok alandaki başarılı projeler buralarda hayat buldu. Amacımız, göğsümüzü kabartan bu başarı hikâyelerinin daha da artarak devam etmesidir." dedi.

"OBJEKTİF VE BİLİMSEL YÖNTEMLERE DAYALI"

Bakan Varank, objektif ve bilimsel yöntemlere dayalı bir endeks oluşturulduğunu belirterek, "Tabi maliyetini ve zahmetini düşündüğünüzde, ar-ge ve inovasyona yatırım yapmak hem meşakkatli hem de riskli bir süreç. Verilen emeklerin ve elde edilen sonuçların bu manada görünür kılınması önemli. Ne demişler, marifet iltifata tabidir. Onun için önemli bir görev ifa ettiğini düşündüğümüz bu törenleri düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Böylece hem sizlerin motivasyonunu daha da artırmış hem de henüz bu işlere başlamamış firmaları teşvik etmiş oluyoruz. Aslında ar-ge ve inovasyon konusunda elini taşın altına koyan her işletmemiz ödülü sonuna kadar hak ediyor. Ama süreci bir yarışma havasına büründürdüğümüzde oluşan sinerjiden gayet memnunuz. Bunun için de objektif ve bilimsel yöntemlere dayalı bir endeks oluşturup çeşitli kategorilerde sıralamalar yapıyoruz. Bu sıralamalarda ilk 3'e girenlere ödüllerini takdim ediyoruz. İşte bugün de Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için 10 kategoride 30 ödül; Teknoparklar için ise 4 kategoride 12 ödül olmak üzere toplamda 42 ödül takdim edeceğiz. İstihdam, proje kapasitesi, iş birliği, ticarileşme ve fikri mülkiyet gibi konuları içeren bu endeksle bir nevi performans değerlendirmesi de yapmış oluyoruz." şeklinde konuştu.

"İNOVASYONU BAŞ TACI EDİYORUZ"

Bakan Varank, 5 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sayısının 89'a çıkarıldığını belirterek, "Böylece hem siz hem de Bakanlık olarak biz, altyapılarımızdaki gelişime açık yönleri tespit etme ve gerekli iyileştirmeleri yapma fırsatı buluyoruz. Ben bu vesileyle ödül almaya hak kazanan Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarımızı tebrik ediyorum. Pandemi ve iklim değişikliği ile birlikte küresel rekabetin çok daha farklı bir boyuta taşındığını görüyoruz. Bu durum, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini de her zamankinden daha önemli kılıyor. Bunun bilincindeyiz ve tüm çalışmalarımızda Ar-Ge'yi, inovasyonu baş tacı ediyoruz. Esasında biz hükümet olarak 19 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Tabi gönül, göreve geldiğimizde oturmuş bir ekosistem bulmayı arzu ederdi. Ancak maalesef biz öyle bir ortam bulamadık. Bu yüzden adeta sıfırdan bir ekosistem inşa etmek için kolları sıvadık. Sağladığımız desteklerle sadece 5 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısını 89'a çıkardık. Teknoparklar ülkemizdeki yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimciliğin kalbi oldu. Bugün geldiğimiz noktada Teknoparklar; ulusal ve uluslararası yatırımcıların ciddi yatırımlar yaptığı, milyonlarca dolarlık ihracatın gerçekleştiği Yapay zekâ, sağlık ve drone teknolojileri gibi stratejik alanlarda kritik projelerin yürütüldüğü bölgelere dönüştü." açıklamasında bulundu.

"AR-GE TEŞVİKLERİNİN SÜRESİNİ 2028'İN SONUNA KADAR UZATTIK"

Bakan Varank, pandemi döneminde hızlı bir şekilde aksiyon alındığını söyleyerek, "Teknoparklarla birlikte, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri de inovasyon ekosistemimizi besleyen bir diğer önemli unsur. İlk defa bizim dönemimizde başlayan bu yapıların sayısı bugün 1.600'ün üzerinde. İşte bu altyapılar ve buralarda sizlerin yaptığı özverili çalışmalar sayesinde ülkemiz, Ar-Ge ve inovasyon konusunda çok önemli ilerlemeler kaydetti. Geçtiğimiz yıl Ar-Ge harcamaları, özel sektörün öncülüğünde bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 55 Milyar Liraya yükseldi. Hükümetlerimiz döneminde, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde 5'ten yüzde 1,09'a çıktı. Ar-Ge istihdamı 6 kat artarak 200 bine, yerli patent sayısı da 20 kat artışla 8 bin 200'e ulaştı. Bizler ar-ge ve inovasyon ekosistemimizin gelişimi için gerekli kolaylıkları her zaman sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi döneminde hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Ar-ge teşviklerinin uygulanma süresini 2028'in sonuna kadar uzattık. Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde uzun zamandır talep edilen uzaktan çalışma uygulamasını hayata geçirip kapsamını genişlettik. Girişimcilerimizin en önemli ihtiyacı olan finansmana erişim noktasında daha önce yapılmamış çok önemli adımlar attık. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı, TechInvestTR gibi bizzat içinde olduğumuz fonlarla kaynakları girişimcilerin hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

"SES GETİREN İŞLERE İMZA ATILIYOR"

Teknoloji tabanlı girişimleri sayesinde dünyadan ses getiren işlere imza atıldığını hatırlatan Bakan Varank; "TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla özel sektörün Ar-Ge projelerini desteklemek üzere kapsayıcı destek programlarını hayata geçirdik. İşte yerli ve milli otomotik şanzıman, turbojet motoru, tıbbi ventilasyon cihazı, tünel açma makineleri gibi ürünler bu destek programlarının katkılarıyla ortaya çıktı. Biz bugün Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla tam zamanında doğru alanlara yatırım yapıyoruz. Dijital dönüşümde, yeşil dönüşümde, yapay zekâda, elektrikli ve otonom araçlarda hatta uçan arabalarda firmalarımız ciddi çalışmalar yürütüyor. Dijital dönüşümde ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil üretim üssü yapmak için işletmelerimize büyük çaplı destekler sağlıyoruz. Yeşil dönüşümde AB Yeşil Mutabakatına uyum çerçevesinde eylemlerimize hız kazandırdık. TÜBİTAK aracılığıyla yeşil dönüşümde Ar-Ge ve inovasyona ilişkin ciddi destekler sağlıyoruz. Yapay zekânın doğru yönetişimi için Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'ni yayımladık. Elektrikli ve otonom araçlarda yüz akımız olan TOGG, seri üretim bandından ineceği günlere hızla yaklaşıyor. Birileri kabul etmek istemese de ülkemiz, teknoloji tabanlı girişimleri sayesinde dünyada ses getiren işlere imza atıyor. İşte Türkiye'de milyar dolar değerlemeye ulaşan start-up'ların yani UNİCORN'ların sayısı 5'e ulaştı. Bu UNİCORN'lardan bir tanesi teknoloji geliştirme bölgelerinden çıktı. Üç tanesi kendi Ar-Ge Merkezine sahip. Tabi bunlar sadece birer işaret fişeği." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Varank'ın konuşmasının ardından 14 kategoride 42 ödülü sahiplerine teslim etti.