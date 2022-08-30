Bakan Varank savunma sanayisinde 2002 ile 2022 verilerini paylaştı: Hangi Türkiye güçlü?

Savunma sanayisinde önceden dışa bağımlı olan Türkiye'nin bu alandaki yatırımları, ekonomik olarak kazanca dönüşmeye de başladı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki durdurulamaz başarısı

Öyle ki şu ana kadar 24 ülkeye SİHA satışı yapıldı. Bu satışlarla birlikte Azerbaycan'ın kazandığı Dağlık Karabağ zaferinin ve Rusya-Ukrayna savaşının kaderi değişti.