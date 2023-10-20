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Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:17 Son Güncelleme: 20.10.2023 10:21

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Bugün hesaplara yatırılıyor

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün şehit ve gazi çocuklarına toplamda 200 milyon 500 bin TL eğitim ve öğretim yardımının yapılacağını duyurmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Bugün hesaplara yatırılıyor

Son dakika haberleri...SGK, yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18 bin 891 şehit ve gazi çocuğuna yapılacak eğitim ve öğretim ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Buna göre şehit ve gazi çocuklarından ilköğretim seviyesinde olanlara 7.646,94 TL, ortaöğretim seviyesinde olanlara 11.470,41 TL, yükseköğretim seviyesinde olanlara 15.293,88 TL ödeme yapılacak.

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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Bugün hesaplara yatırılıyor
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