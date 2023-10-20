Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Bugün hesaplara yatırılıyor

Son dakika haberleri...SGK, yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18 bin 891 şehit ve gazi çocuğuna yapılacak eğitim ve öğretim ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Buna göre şehit ve gazi çocuklarından ilköğretim seviyesinde olanlara 7.646,94 TL, ortaöğretim seviyesinde olanlara 11.470,41 TL, yükseköğretim seviyesinde olanlara 15.293,88 TL ödeme yapılacak.