Bakan Yanık: Bir bütün olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor

14 Mayıs'ta yapılan seçimde milletvekili seçilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM'de kaydını yaptırdı. Gazetecilere açıklama yapan Yanık, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Yanık, "Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına adım attığımız bir döneme başlamak, hepimiz için, 85 milyon için çok önemli. Önümüzdeki süreçte inşallah hem Meclis tarafıyla yasama faaliyetlerinin yoğunlaştığı güçlü bir Meclis yapısının oluştuğu, hem de hükümet tarafıyla icraatların yoğunlaştığı, işte o Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin gerçekleşmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımız bir dönem olacak" diye konuştu.



'MİLLİ İRADEYİ HAZMEDEMEYEN TARAFLAR GÖRÜYORUZ'



Yanık, demokratik teamülleri hiç bozmadan oluşan bir seçim geçirdiklerini söyleyerek şöyle konuştu:



"Önümüzdeki süreç inşallah milletimizi bir bütün halinde büyüttüğümüz, geliştirdiğimiz, refaha ulaştırdığımız bir dönem olacak. Siyasetin seçim dönemlerinde; kendi içinde, kendi doğası gereği tartışmaları, gerilimi, gerginliği olur. Ama artık bir millet olarak, bir bütün olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu anlamda ben bu milletin bir evladı olarak şunu özellikle istirham ediyorum; özellikle muhalefet liderlerinden siyasetin kendi doğası, kendi normalitesi içerisinde devam etmesi ve seçmenin birbirinden farklı siyasi görüşler, farklı tutumlar sebebiyle kopmaması bizim bir bütün, bir millet olmamız açısından son derece önemli. Dolayısıyla bu gerilimi, bu kopuşu; bir takım hala daha seçim bitmesine rağmen oluşan milli iradeyi hazmedemeyen taraflar görüyoruz, insanlar görüyoruz, kamuoyunun tanıdığı aktörleri görüyoruz. Bunlar son derece tehlikeli. Bu günler gelir geçer; ama bu, hafızada kötü yer tutar. Buna izin vermeyelim. Şimdi özellikle istirham ediyorum. Artık bitti. Artık icraat zamanı. Artık bu toplumun geleceğini inşa etme zamanı. O yüzden özellikle muhalefet siyaset liderlerinden kendi seçmenleri üzerinde daha fazla siyaset mühendisliğine izin vermemeleri gerektiğini bir vatandaş olarak istirham ediyorum."