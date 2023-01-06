Bakan Yanık duyurdu: Tip-1 Diyabet hastaları için yeni program hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için yeni bir program hayata geçiyoruz" diyerek "Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı"nı duyurdu.

Bakan Yanık, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için yeni bir program hayata geçiyoruz."Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı"na başvurmak isteyen sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza başvuru yapabilirler" ifadelerini kullandı.