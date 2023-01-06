Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Yanık duyurdu: Tip-1 Diyabet hastaları için yeni program hayata geçirildi
Giriş Tarihi: 6.1.2023 09:10 Son Güncelleme: 6.1.2023 09:11

Bakan Yanık duyurdu: Tip-1 Diyabet hastaları için yeni program hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için yeni bir program hayata geçiyoruz" diyerek “Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı"nı duyurdu.

Bakan Yanık duyurdu: Tip-1 Diyabet hastaları için yeni program hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için yeni bir program hayata geçiyoruz" diyerek "Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı"nı duyurdu.

Bakan Yanık, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için yeni bir program hayata geçiyoruz."Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı"na başvurmak isteyen sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza başvuru yapabilirler" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yanık duyurdu: Tip-1 Diyabet hastaları için yeni program hayata geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA