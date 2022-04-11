Bakan Yardımcısı Gürcan’dan enflasyon açıklaması: Kasım ayından itibaren düşürmeye başlayacağız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edip, Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. İlçe başkanlığında partililerle görüşen Gürkan, sorunları ve talepleri bildiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz süreçte ülkemiz çalkantılı bir dönemden geçiyordu. Özellikle dövizdeki hareketli günler tüm teşkilatlarımızın da vatandaşlarımızın da moralini bozuyordu. Ancak 20 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kur korumalı mevduat hesabı ile vatandaşımızın ve iş dünyamızın morali düzeldi. 18 liraya kadar yükselen dolar 11 TL'ye kadar düştü. Göreve geldiğimizde dolardaki yüksek oynaklığı giderdik, aynı şekilde faiz oranlarımız da yatırımcılara umut ışığı veriyor. Enflasyon maalesef bu kasım ve aralık ayında almış olduğumuz kamburla birlikte yüzde 60'larda seyrediyor. Faizle dövizdeki oynaklığı da giderdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de enflasyonla da mücadelemizi sürdürerek mayıs, haziran ve temmuzda yatay seyre geçen enflasyonu kasım ayından itibaren düşürmeye başlayacağız. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'TEŞKİLATLARIMIZLA MİLLETİN EMRİNDEYİZ'

Halkı enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini kaydeden Gürcan, "Kesinlikle umutsuz olmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002'den 2022'ye kadar yapılan çalışmalara baktığınızda bunları göreceksiniz. Mart ayıyla birlikte 236 milyar dolar ihracat yaptık. Bu rakamlar rekor olarak karşımıza çıktı. Türkiye bu ihracatları yaparken Cumhurbaşkanımız önderliğinde özellikle karayollarıyla, havaalanlarıyla, ulaşım yatırımlarıyla ön plana çıktı. Özellikle OSB'lerimizi 3 katına çıkardık, bu yatırımlara destek verdik. İhracatımızı arttırdık. Bundan sonra da bunları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Özellikle artan enerji fiyatlarından dolayı bir sıkıntı yaşanıyor ama bu sıkıntılar da Cumhurbaşkanımız önderliğinde çözülecek. Bakın Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşme sonrasında Rusya, Kiev'den geri çekildi. Bunu sağlayan gene Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşkilatları olarak aynı çabayı göstereceğiz. Bizler teşkilatlarımızla milletimizin emrindeyiz" dedi.

'TÜRKİYE 2020 YILINDA EN ÖNDE BÜYÜYEN ÜLKELERDEN BİRİSİ OLDU'

Daha sonra Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen Mahmut Gürkan, Türkiye'nin genel ekonomik görünümünü, yatırım ortamını, ekonomi modelini anlattı. Gürcan, "Ülkemiz ve tüm dünyada salgın nedeniyle ekonomide büyük daralmalar meydana geldi. Bu daralmaların neticesi de aslında bugünlerde yaşadığımız olayların en büyük sebepleridir. O dönemdeki özellikle lojistikteki zorluklar ve ardından da üretimdeki daralmadan dolayı bugün yaşamış olduğumuz tedarik zincirindeki kırılmaları yaşıyoruz. Ama Türkiye aynı dönemde, 2020 yılında tüm dünyada daralma yaşanırken, sayın Cumhurbaşkanımızın ve o zamanki maliye bakanımız Berat Bey'in de gayretleriyle, çalışmalarıyla bu süreci hasarsız atlatan ülkelerden birisi oldu Çin'den sonra. Çin 2020 yılında yüzde 2.5'lik büyüme gerçekleştirirken, Türkiye de Çin'den sonra 2020 yılında yüzde 1.8'lik büyüme ile diğer dünya ülkelerinden ayrışan bir görünüm gösterdi. Bu süreçte dünya ülkelerinde ve gelişmekte olan diğer ülkelerde yüzde 4.5'lik küçülmeden, Amerika 3.1'lik bir küçülmeyi, diğer ülkelerde hemen hepsinde ekonomilerinde daralma yaşandı bu süreçte. Türkiye bu süreci 1.8'lik büyüyerek, 2021 yılında da bu büyümeyi aynı şekilde yüzde 11'lik bir büyümeyle gerçekleştirdi. Bu yüzde 11'lik büyümeyi gerçekleştirirken de hem yurt içi taleple hem de yurt dışı taleple de bunu çok dengeli olarak götürdü. Yani 6.1'lik yurt içi talebi, 4.9'luk da yurt dışı taleple destekledi. Bu da Türkiye'nin ne kadar dengeli bir büyüme gösterdiğini sergiliyor. G-20 ülkeleri içinde de yüzde 11'lik büyümeyle Türkiye 2020 yılında en önde büyüyen ülkelerden birisi oldu" ifadesini kullandı.

'CARİ AÇIK VERMEYEN ÜLKE KONUMUNA GELECEK'

Bakan Yardımcısı Gürcan, ihracatın artmasıyla beraber cari acığın azaldığını ifade ederek, "Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemiden sonraki süreçte enerji fiyatlarındaki ciddi artışlar buradaki grafiği maalesef eksi yönde etkiliyor ama Türkiye'nin özellikle bulunmuş olduğu jeopolitik konum itibariyle bu enerji darboğazını veya enerjideki fiyat artışlarını da minimize ettiğini de size söylemek istiyorum. Yüzde 11'lik büyümeyi sadece yüzde 1.9'luk bir cari açıkla gerçekleştirdik. Daha önce büyüme gerçekleştiği yıllarda Türkiye'de cari açığımız da aynı şekilde yüzde 10 büyüme olduğunda yüzde 8-9'luk bir cari açıkla karşı karşıyaydık. Cari fazla verdiğimiz yıllarda da Türkiye büyümeyi değil küçülmeyi gerçekleştirmiş oluyordu. Böyle bir ters orantı sürekli işliyordu. Ancak geçtiğimiz yıldan itibaren özellikle döviz fiyatlarının stabilize olması, faizlerin indirilmesiyle beraber ihracat odaklı ekonomimizde artık yüzde 11'lik büyüme gerçekleştirdiğimizde cari açığımız buna göre çok az miktarda gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte de özellikle enerjiyle ilgili olan sıkıntılar giderildiğinde, savaşın da bitmesinin ardından aslında Türkiye büyümesiyle beraber de cari açık vermeyen bir ülke konumuna gelecek" diye konuştu.