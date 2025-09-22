Bakanlar Uraloğlu ve Bak Ayder Yaylası yolunda incelemelerde bulundu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na giden yolu ulaşıma kapattı. Yolun dereye karışmasıyla yaylaya ulaşım tamamen kesilirken, otellerde konaklayan yaklaşık 800 turistin yanı sıra çalışanlar ve vatandaşlar bölgede mahsur kaldı.



Ekipler, kapanan yolu açmak için yoğun çaba sarf ederken, yapımı süren Rize Şehir Hastanesi inşaatında kullanılan c blok ve antifer bloklar dere yatağına yerleştirilerek dolgu malzemesi olarak değerlendirilmeye başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) öncülüğünde yürütülen çalışmaların kısa sürede sonuç vermesi ve yaylada mahsur kalan vatandaşların tahliye edilmesi hedefleniyor. Sabah saatlerinde bölgeye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bölgede incelemelerde bulunarak alternatif yol oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini