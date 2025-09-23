Bakanlık harekete geçti! İki oda kokusu toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yaptığı açıklamada tüketici sağlığı açısından tehlikeli olan ürünleri yayımladı. Listede 2 oda kokusu ve pelüş oyuncağın yer aldığı görüldü.

"Be" markasına ait "Ortam Kokusu Yağmur Çubuklu Oda Kokusu" adlı ürün denetime takıldı. Ürünün taşıdığı kimyasal ve yangın riski nedeniyle güvensiz bulunduğu bildirildi. Ürünün üzerinde dokunsal tehlike uyarı işaretlerinin yer almaması da risk unsurları arasında sayıldı.

DOKUNSAL TEHLİKE

Öte yandan Brescia Home markasına ait oda kokusu da Bakanlık tarafından tehlikeli ürünler listesine alındı. Ürünün piyasadan arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Yapılan açıklamada "Üründe dokunsal tehlike uyarı bulunmamaktadır. Üründe kullanılan ambalaj yönetmeliğin 36/2-a maddesi " üründe kullanılan ambalaj çocukların merakını cezbedecek veya uyandıracak veya tüketicileri yanlış yönlendirecek şekilde ve tıbbi ürünlerde, kozmetik ürünlerde, gıda veya hayvan yemlerinde kullanılan sunuş ve tasarım özellikleriyle karışıklığa yol açarak tüketicileri yanlış yönlendirecek şekilde olamaz" hükmünün gereklerini karşılamamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, bir peluş oyuncağın da oyuncak yönetmeliği gereklerini karşılayamaması nedeniyle toplatılacağı duyuruldu.