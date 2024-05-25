Bakanlık serbest bölgelerindeki bazı taşınmazları yatırımcılara tahsis edecek

DOLAR BAZINDA TEKLİF ALINACAK

Bu kapsamda, Ege Serbest Bölgesi'ndeki 1961 metrekarelik taşınmazın üstyapı bedeli 530 bin 832,43 dolar olarak belirlendi. Mersin Serbest Bölgesi'ndekilerin üstyapı bedelleri ise 5 bin 936 metrekarelik taşınmaz için 1 milyon 888 bin 698 dolar, 7 bin 500 metrekarelik taşınmaz için 2 milyon 386 bin 327 dolar, 4 bin 48 metrekarelik taşınmaz için 1 milyon 188 bin 905 dolar ve 1458 metrekarelik taşınmaz için 394 bin 685 dolar olarak tespit edildi.

İki bölgede de faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan dolar bazında teklif alınacak. Teklifler, belirtilen usulde, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma ve açık artırma usulünün birlikte uygulanması suretiyle yapılacak.

Söz konusu üstyapı için gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin bilgiler Ege ve Mersin serbest bölge müdürlüklerinden temin edilebilecek.

Yatırımcıların bugünden itibaren 30 gün içinde teklif vermesi gerekiyor. Daha sonra ilgili değerlendirme komisyonları tarafından belirlenecek tarihlerde açık artırma yapılacak.