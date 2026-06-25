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Giriş Tarihi: 25.06.2026 08:53

Bakanlık yeni YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

AA
Bakanlık yeni YEKA belirledi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Polatlı, Batman'ın Gercüş, Bingöl'ün Solhan, Çorum'un Merkez, Denizli'nin Çivril ve Bekilli, Edirne'nin Keşan, Konya'nın Cihanbeyli, Malatya'nın Arapgir, Sivas'ın Yıldızeli, Tokat'ın Sulusaray, Uşak'ın Banaz, Eşme, Sivaslı, Karahallı, Ulubey ve Merkez, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçeleri ile Kayseri'nin Küpeli Mahallesi'ndeki bazı alanlar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

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Bakanlık yeni YEKA belirledi
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