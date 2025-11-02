Bakanlıktan patates iddiasına yalanlama

TicaretBakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin patateste üretici ve market arasındaki fiyat farkının yüzde 382.9 olduğu yönündeki açıklamasını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12.75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır" ifadesi yer aldı. Arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi etkenler detaylı olarak analiz edildiği vurgulanan açıklamada, haksız fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici aleyhine spekülatif uygulamalara karşı ülke genelinde etkin denetimlerin yürütüldüğüne dikkat çekildi.