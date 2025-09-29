Bakanlıktan sinema sektörüne rekor destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı; sinema sektörüne desteklerine devam ederken Bakanlığın 2025 yılında sinema projelerine toplam destek miktarının 359 milyon lirayı aştığı öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu tarafından belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 9'ar adedini 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' ve 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 4'ünü 'Ortak Yapım' ve 2'sini ise 'Çekim Sonrası' türlerindeki projeler oluşturdu. Bakanlık tarafından Türk sinemasına sağlanan destek tutarı 2024 yılında 284 milyon 141 bin lirayken 2025 yılında destekler yaklaşık yüzde 27'lik artışla 359 milyon 424 bin liraya ulaştı.

USTA YÖNETMENLERE DESTEK

Bakanlığın desteklediği projeler arasında 'Altın Ayı' ödüllü ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Ayda' ile bir önceki filmi 'Son Hasat' ile Toronto Film Festivalinde dünya prömiyerini gerçekleştiren yönetmen Cemil Ağacıkoğlu'nun 'Sessiz Dağ' adlı projesi de yer aldı. Sektöre genç ve yetenekli yönetmenlerin kazandırılması amacıyla verilen ilk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım türünde ise 9 projeye destek sağlandı.

ANİMASYONLARA DESTEK

Görsel-işitsel endüstri içerisinde önemli bir sektör haline gelen animasyon sektörü, teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleri ile son dönemde büyük gelişim gösterdi. Sinema Destekleme Kurulu tarafından son dönemin en beğenilen animasyonları arasında yer alan Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi 'Gordion' ile Kral Şakir serisinin son filmi 'Dünyalar Karıştı' filmleri desteklenen projeler arasında yer alıyor.

Kurulda ayrıca ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenler tarafından tasarlanan 'Babamın Gölgesi 1915 Küçük Kahramanlar Geçidi' ile 'Umay Ana: Taşların Gizemi' adlı animasyon filmlerine de destek sağlandı. Bakanlığın açıkladığı yeni desteklere 'https://sinema.ktb.gov.tr/TR-406347/2025-5-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html' adresinden ulaşılabiliyor.