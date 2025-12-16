Bakanlıktan ’yıl sonu’ kampanyalarına sıkı denetim: Yanıltıcı tanıtımlara idari müeyyide uygulanacak

SATICI VE SAĞLAYICILARIN UYMASI GEREKEN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER:

Diğer taraftan, indirimli satış kampanya ve uygulamalarında bulunan satıcı/sağlayıcıların ise;

İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile kampanyanın kapsamını açıkça belirtmeleri; anlam karışıklığına yol açacak veya gerçekte olduğundan daha büyük bir indirim algısı yaratacak ifadelerden kaçınmaları,

Eğer indirimli ürün belirli bir stokla veya zamanla sınırlıysa, bu durumu reklamlarda net bir şekilde ifade etmeleri,

Tüketiciye sunulan "kişiye özel fiyat" veya "avantajlı teklif" gibi algoritmaya dayalı reklamların içeriği konusunda tüketiciyi açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirmeleri,

Şartlı satışlarda, kampanyanın geçerlilik şartları konusunda tüketicileri eksiksiz olarak aydınlatmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."