Bakır da rekora koşuyor

Bakır fiyatları, talebin artacağına dair beklentiler ve arzın sıkılaşması nedeniyle 12 bin dolar bandına kadar yaklaştı.

Yeni yıla kısa bir süre kala bakır, Londra Metal Borsası'nda 2009'dan bu yana en güçlü yıllık artışını kaydetme yolunda ilerliyor. Enerji dönüşümü açısından kritik öneme sahip metal, son aylarda küresel arzın daraldığına yönelik artan endişelerle destek buldu.

Kısa vadede fiyatları rekor seviyelere taşıyan asıl konu olası ithalat tarifelerine karşı önlem almak oldu. Bu durum, dünyanın geri kalanında arz sıkıntısı riskini artırıyor.

Öte yandan bu yılki yüzde 36'lık yükseliş, planlanmamış maden kesintileri ve bakırın yapay zeka altyapısındaki rolüne yönelik artan beklentiler tarafından da desteklendi.