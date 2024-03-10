Bakırköy Sahil- Kirazlı Metro Hattı bugün açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Bakırköy Sahil-Bahçelievler- Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nda incelemelerde bulanarak hatta ilişkin açıklama yaptı. 8.4 kilometre uzunluğundaki metro hattında 7 istasyon bulunduğu bilgisini veren Uraloğlu, "7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alanı inşa ettik ve çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerini de tamamladık. Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebilecekler. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Böylece hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım, işletme ve zaman kazancını dikkate aldığımızda toplamda ekonomik kazancımız 6.1 milyar dolar civarında olacaktır" dedi. İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendiren projeleri art arda hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, 2 hafta önce yaya odaklı yeni nesil proje olarak hizmete sundukları Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ardından, İstanbul'un en önemli kent içi ulaşım projelerinden biri olan Bakırköy Sahil-Kirazlı Metro Hattı'nı başarıyla tamamlayarak hizmete açacaklarını bildirdi. Uraloğlu, bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul'da olmak üzere 7 projede toplam 90.3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ettiklerini bildirdi.