Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı yeniden açıldı

Mayıs 2023'te bakım çalışmaları nedeniyle kapatılan Bakü- Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı yeniden hizmete açıldı. Soda külü yüklü ilk ihracat treni de önceki gün Azerbaycan'a doğru yola çıkarken, Azerbaycan'dan Adana Yenice'ye plastik ham maddesi taşıyan ilk tren de dün sabah saatlerinde Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ekim 2017 tarihinde Türkiye-Gürcistan ve Azerbaycan işbirliği ile açılan Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda bugüne kadar konvansiyonel taşımalar da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 470 bin ton yük taşındığını ifade etti. Uraloğlu, "Bu rakamlar dahi bu hattın bölge için ne kadar önemli bir demiryolu hattı olduğunu gösteriyor. Toplam 757 kilometre uzunluğundaki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın 429 kilometresi Azerbaycan, 220 kilometresi Gürcistan ve 79 kilometresi Türkiye sınırları içinde yer alıyor. Hatta ilk ticari taşıma 30 Ekim 2017 tarihinde Kazakistan-Türkiye arasında 4 bin 700 kilometrelik mesafede başladı. Hatta Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin'e yük taşımacılığı gerçekleştiriliyor" dedi.Çin'in Xi'an şehrinden 42 adet konteyner yüklü vagondan oluşan blok konteyner yük treninin, 6 Kasım 2019'da Ankara'dan Çekya'nın Prag şehrine gönderildiğini anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti: "Tren, Çin- Türkiye parkurunu 12 günde ve Çin- Prag arasındaki toplam parkurunu ise 18 günde tamamlamış ve Demir İpek Yolu üzerinden Çin'den Avrupa'ya giden ve Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçmişti. Türkiye'den Çin'e ilk ihracat blok treni ise 4 Aralık 2020'de Çerkezköy'den hareket ederek Xian eyaletinde Xinzhu şehrine ulaşmıştı. asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremleri sonrasında Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı ile Çin'den Türkiye'ye 200 konteyner içerisinde 50 bin adet yaşam çadırı taşındı. Bu anlamda da bu hattın çok büyük katkısını gördük."TÜRKİYE ile Çin arasında yıllık 200 blok tren işletmeyi hedeflediklerinin de altını çizen Uraloğlu, "Uzun vadede ise, Orta Koridor ve Bakü-Tiflis- Kars güzergâhından yılda bin 500 blok tren işletmeyi ve 6.5 ton yük taşıması yapılmasını hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye ile Çin arasındaki toplam seyir süresini 10 güne düşürmeyi planlıyoruz" dedi. Zengezur Koridoru'nun önemine de dikkati çeken Uraloğlu, "Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın batı kısımları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ermenistan üzerinden Zengezur Bölgesi'nden geçecek kara ve demiryolu hatlarını birleştirecek. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla beraber, Orta Koridor'un demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artacak, bu da Pekin'den Londra'ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak" diye konuştu.