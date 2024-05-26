Bakü-Tiflis-Kars hattındaki ilk taşıma başarıyla gerçekleştirildi! Yıllık kapasite 5 milyon tona çıktı

Pasifik Eurasia, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattındaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk taşımasını gerçekleştirdi. Son dönemde geliştirdiği yeni iş birlikleri, uluslararası taşımacılık anlaşmaları, kurumsal taşıma sözleşmeleri ve faaliyet gösterdiği alanlardaki kapasite artışı ile demiryolu taşımacılığında önümüzdeki dönemde daha yüksek satış ve verimlilik hacmine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Pasifik Eurasia Genel Müdürü Mehmet Altınsoy, BTK hattındaki modernizasyon ve kapasite çalışmalarının tamamlanmasıyla hattın yıllık kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona yükseldiğini söyledi.

'BTK HATTINDAKİ İYİLEŞTİRME SATIŞ VE VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK'

Mehmet Altınsoy, "BTK hattında Mayıs 2023'ten bu yana devam eden modernizasyon ve kapasite artış çalışmaları sona erdi. Bu hatta son 1 yılda geçici bir daralma yaşandı ancak kapasite artışı ve modernizasyon çalışmaları sonrasında oluşan yüksek kapasite hem taşımalarımız hem de satış hacmimizi önemli ölçüde arttırmamıza olanak sağlayacak. Şirketimizin birlikte çalıştığı mevcut kurumsal firmalarının ve hedef kitlesinde yer alan kurumsal ve çok uluslu şirketlerin taşımalarının artan kapasiteye istinaden BTK hattına yönlendirilmesi satış hacmimizi önemli ölçüde etkileyecek. Pasifik Eurasia olarak ilk taşımamızı gerçekleştirdik. Kazan Soda'nın Azerbaycan'a gönderdiği ihracat yüklerini taşıyan ve 16 konteynerden oluşan trenimiz mübadele garı olan Gürcistan Ahılkelek'e dün (24 Mayıs 2024) ulaştı. Bu trenimiz Azerbaycan'ın Bakü şehrinden hareket eden ve Mersin Yenice Garı varışlı konteyner yüklü treninin yükünü alarak Türkiye'ye giriş yaptı" diye konuştu.

Söz konusu trenleri Azerbaycan, Kazakistan ve Çin çıkışlı trenlerin takip edeceğine dikkat çeken Mehmet Altınsoy, Pasifik Eurasia'nın ihracat-ithalat ve transit taşımaları ile önümüzdeki dönemde faaliyet hacminde önemli artış öngördüklerini söyledi.

'YEŞİL LOJİSTİK FAALİYETLERİMİZİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Pasifik Eurasia'nın büyük bir oranda demiryolu konteyner taşımacılığı yaptığını ve taşımalarında karayolunu sadece kısa mesafe ara nakliyelerde kullandığını hatırlatan Mehmet Altınsoy, 'çevreci-sürdürülebilir' taşımacılık için Ocak 2024'te Yeşil Lojistik belgesi aldıklarını söyledi. Başta BTK hattı olmak üzere Avrupa hattında da intermodal taşımacılık kapsamında kombine taşımacılık yaptıklarının altını çizen Mehmet Altınsoy, 'Kombine taşımacılık faaliyetlerine bundan böyle demiryolu-denizyolu kombinasyonuyla proje yükleriyle de devam edeceğiz. Taşımalarda karayolunu minimum seviyede tutarak karbon ayak izini en aza indirmeyi ve yeşil lojistik faaliyetlerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Pasifik Eurasia'nın 2019'dan bugüne BTK hattında toplam 65 bin TEU (1 milyon 468 bin ton), Avrupa hattında ise 150 bin TEU (2 milyon ton) ihracat ve ithalat taşıması gerçekleştirdiğini hatırlatan Mehmet Altınsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pasifik Eurasia özellikle BTK hattı üzerinden Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Çin'e demiryoluyla karşılıklı olarak uluslararası taşımalar gerçekleştiriyor. Türkiye - Avrupa hattında ise Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Polonya ve Fransa parkurlarında uluslararası taşımacılık faaliyetlerini başarıyla yürütüyor. Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle hem transit geçiş ülkesi hem de uluslararası ticaret ve lojistikte stratejik bir öneme sahip. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda da karayolu ağırlıklı sistemden demiryolu ve denizyolu bağlantılı çok modlu (intermodal) taşımacılık sistemine belirli bir oranda "yük" aktarımının gerçekleştirilmesi hedefi vurgulanıyor. Ayrıca 'çevreci-sürdürülebilir' senaryo gereğince halen yüzde 5 olan demiryolu yük taşımacılığı sektör payının 2029 yılında yüzde 11'e, 2035 yılında yüzde 20'ye, 2053 yılında ise yüzde 22'ye çıkarılması hedefleniyor. Bunun karşılığında ise halen yüzde 71 olan karayolu sektör payının ise sırasıyla önce yüzde 67'ye, ardından da yüzde 57'ye düşürülmesi ve yük taşımacılığında demiryolu-denizyolu modlarına ağırlık verilmesi öngörülüyor."